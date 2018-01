Jeff Bezos vende US$1,1 bi em ações da Amazon - Link - Estadão

Amazon Rindo à toa. Além da Amazon, Bezos também é dono do jornal norte-americano The Washington Post

O fundador e presidente executivo da Amazon, Jeff Bezos, vendeu 1 milhão de ações da varejista online, por US$ 1,1 bilhão, com o papel em alta, de acordo com documento apresentado ao órgão regulador de valores mobiliários dos Estados Unidos.

A venda representa ligeiramente mais do que 1% das posses de Bezos e o deixa com uma parcela de 16% (78,9 milhões de ações) na varejista online, o que ainda o mantém como o principal proprietário.

Não é incomum que Bezos venda parcelas tão grandes da empresa. Em maio, ele já havia vendido 1 milhão de ações da Amazon. No mês anterior, Bezos disse que venderia cerca de US$ 1 bilhão em ações da Amazon anualmente para financiar sua empresa de foguetes, a Blue Origin.

As ações da Amazon continuam a subir, registrando nova máxima recorde de US$ 1.123 na sessão desta segunda-feira. O papel já subiu 15 %, acumulando US$ 70 bilhões em valor de mercado desde o impressionante balanço trimestral da companhia, divulgado em 26 de outubro.

Hoje, Bezos é o homem mais rico do mundo, acumulando uma fortuna de US$ 94,6 bilhões, de acordo com a revista norte-americana Forbes. O segundo colocado é Bill Gates, com US$ 89 bilhões.