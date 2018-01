Julie Larson-Green deixa Microsoft após 25 anos na empresa - Link - Estadão

GUSTAU NACARINO/Reuters Julie Larson-Green trabalhou na Microsoft nos últimos 25 anos.

Julie Larson-Green, executiva veterana da Microsoft, está deixando a companhia depois de quase 25 anos, de acordo com a agência de notícias Bloomberg. Durante sua trajetória na empresa, ela passou por dez cargos diferentes, incluindo o de diretora da suíte de aplicativos Office, que inclui o Word e o Excel, no qual permaneceu de outubro de 2015 até agora, até o de vice-presidente do Windows, sistema operacional mais usado no mundo.

Larson estava em licença médica desde maio, quando fez uma cirurgia de medula espinhal. Segundo a Bloomberg, no entanto, a executiva deixa a companhia agora em busca de novas oportunidades.

Segundo um porta-voz da Microsoft, a empresa agradece a Julie por suas inúmeras contribuições ao longo dos últimos 25 anos e deseja “o melhor para ela em sua empreitada”.

No perfil da executiva no Linkedin — que ainda não foi atualizado — , ela se descreve como uma pessoa apaixonada por tecnologia simples que não atrapalham o usuário enquanto ele foca no que realmente importa. Na descrição, ela diz que seu mantra é pessoal é “pessoas em primeiro lugar e tecnologia em segundo”.

Durante seu período na empresa, Larson guiou equipes e cuidou de plataformas pensadas para ajudar no trabalho. Ela ajudou a criar produtos como Office, Windows, Internet Explorer, Xbox e Surface.