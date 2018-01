Justiça de Belo Horizonte nega vínculo empregatício entre Uber e motorista - Link - Estadão

Eric Risberg/AP Uber enfrenta nova polêmica em Cingapura, após alugar carros defeituosos para motoristas

O juiz da 12ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, Marcos Vinicius Barroso, decidiu que não existem os requisitos necessários para vínculo de emprego entre o Uber e o ex-motorista Charles Figueiredo, que processou a companhia exigindo pagamentos referentes ao período que trabalhou como motorista no aplicativo de transportes.

Além de negar o pedido de vínculo empregatício, o juiz condenou Figueiredo por litigância de má-fé, uma vez que fatos importantes do processo foram omitidos em sua confissão. Com isso, o ex-motorista deverá pagar uma multa de R$ 1 mil, correpondente a cerca de 1% do valor total pedido. Ele também terá que indenizar o Uber pelas despesascom o processo, ou seja, custos como os advogados que a empresa teve que contratar.

Na decisão, o juiz declarou que o ex-motorista alterou "a verdade dos fatos, bem como tenta fazer uso da Justiça do Trabalho para obter proveito que sabe não ser merecedor pela boa-fé contratual, postulando vantagens que notoriamente são indevidas, inclusive majorando realidades visando obter maiores ganhos da pretendida condenação da Justiça do Trabalho".

Histórico. O Uber trava uma batalha com alguns ex-motoristas na Justiça, que alegam ter vínculos empregatícios com a empresa. Em fevereiro deste ano, 33.ª Vara de Justiça do Trabalho de Belo Horizonte, em Minas Gerais, reconheceu vínculo com motoristas, que passou a ter direito a receber benefícios trabalhistas. Em seguida, em abril, a 10ª Vara do Trabalho de Gama, no Distrito Federal, decidiu que o Uber teria que pagar multa de R$ 80 mil para um motorista, cobrindo danos e direitos trabalhistas durante o período que trabalho com o app.

A partir daí, começaram a surgir decisões contrárias aos motoristas. Alguns dias depois da decisão do Distrito Federal, a justiça de lá reconheceu que não há vínculo, negando um novo processo.