Kickstarter criou mais de 300 mil empregos - Link - Estadão

Lançado em 2009, o site de financiamento coletivo Kickstarter criou quase 30 mil empregos em tempo integral e mais de 280 mil de meio período, assim como 8,8 mil empresas e organizações sem fins lucrativos – 82% delas estão ativas até hoje.

As informações são de um estudo realizado pelo professor da Universidade da Pensilvânia, Ethan Mollick, publicado no início de julho. Ele acompanhou quase 62 mil campanhas bem-sucedidas na plataforma, realizadas até junho de 2015, para analisar o impacto do site no mercado e o quanto seus criadores se beneficiaram dos projetos.

O resultado impressiona: desde sua criação, o Kickstarter gerou cerca US$ 5,3 bilhões para seus criadores Perry Chen, Yancey Strickler e Charles Adler. A plataforma fica com 5% dos recursos arrecadados pelos projetos que atingiram sua meta de financiamento. Além disso, o Kickstarter cobra uma taxa pelo processamento dos pagamentos que varia entre 3% e 5%.

O estudo estimou ainda que, para cada US$ 1 investido nas campanhas, uma média de US$ 2,46 foram gerados em receita fora do Kickstarter – embora os valores sejam menores para categorias como filmes, alimentos e design de produto.

A pesquisa também revelou que 37% dos cineastas, fotógrafos, artistas, designers e músicos disseram que o sucesso de seus projetos no Kickstarter contribuiu para melhorar suas carreiras profissionais e 21% disse que começaram a ganhar mais depois de conseguirem alcançar a meta de financiamento pelo site.

“A pesquisa mostra como o Kickstarter melhora o quadro econômico dos criadores e serve como mecanismo valioso para a produção cultural”, escreveu o presidente executivo do Kickstarter, Yancey Strickley, em um post no blog da empresa. Os projetos de entretenimento financiados pelo Kickstarter incluem filmes como Da Sweet Blood of Jesus, do cineasta Spike Lee, que levantou US$ 1,4 milhões e um documentário sobre o cantor Frank Zappa, que arrecadou US$ 1,1 milhão.

Primeiros passos. Mollick apontou ainda que o site tornou possível a ascensão de grandes empreendimentos, como o Oculus Rift e o relógio inteligente Pebble. A Oculus, startup por trás do desenvolvimento dos óculos de realidade virtual, foi adquirida pelo Facebook em 2014 por US$ 2 bilhões, enquanto a startup Pebble, que levantou US$ 10,3 milhões em 2012, foi a primeira a apostar no interesse por dispositivos vestíveis.

Embora os resultados da pesquisa apresentem um cenário bastante promissor para captação de recursos e lançamento de produtos, o Kickstarter não é uma fórmula mágica para o sucesso. Segundo a empresa, quase 200 mil campanhas não obtiveram sucesso. Além disso, 10% das 110 mil campanhas que conseguiram atingir a meta não foram capazes de enviar recompensas para os apoiadores.