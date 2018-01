Lego pode lançar rede social para crianças na China - Link - Estadão

Jason Lee/Reuters Lego aposta suas inovações no mercado chinês

A fabricante de brinquedos Lego está entrando cada vez mais forte no mercado chinês. Nesta segunda-feira, 15, a fabricante de brinquedos anunciou que irá produzir jogos online para as crianças chinesas em parceria com a Tencent, gigante que é dona da desenvolvedora de games Riot -- que produz a franquia League of Legends.

A Lego também planeja produzir uma rede social para o público infantil. A fabricante anunciou que a parceria com a chinesa tem como objetivo criar um ambiente seguro com conteúdos, plataformas e experiências para as crianças chinesas.

“O que estamos procurando agora com Tencent é apenas encontrar formas mais criativas de chegar a crianças e criar conteúdo personalizado. Nesse caso, jogos”, disse Jacob Kragh, chefe da Lego na China.

A parceria também inclui o Lego Boost, um conjunto de construção e codificação que permite as crianças transformarem suas criações em objetos em movimento.

Atualmente, a Tencent é a empresa mais valiosa da Ásia com uma capitalização de mercado de US $ 537 bilhões. Já a Lego, que tem visto desacelerar seu crescimento nos últimos anos, tem encontrado no mercado chinês oportunidades de vendas.

A fabricante de brinquedos tem cerca de 3% de participação de mercado chinês, seguido da Mattel e da Hasbro com cerca de 2% e 1%, respectivamente, de acordo com a consultoria Euromonitor.

Em novembro de 2016, a Lego inaugurou uma fábrica em Jiaxing, na China, que espera produzir entre 70 e 80% de todos os produtos Lego vendidos na Ásia.