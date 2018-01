Lei quer proibir governo dos EUA de usar telefones de empresas chinesas - Link - Estadão

Mark Schiefelbein/AP Empresas Huawei e ZTE são suspeitas de passar informações secretas do governo norte-americano para o chinês, diz congressita

Uma lei norte-americana quer proibir funcionários do governo dos Estados Unidos de usarem aparelhos de telefones construídos pelas empresas chinesas Huawei e ZTE. A principal justificativa é de que informações privilegiadas possam ser passadas pelas empresas ao governo chinês.

O projeto foi apresentado pelo congressita Mike Conaway e proíbe a compra e uso de equipamentos e/ou serviços de telecomunicações da Huawei e ZTE. O parlamentar diz que a tecnologia representa ameaças para a segurança nacional, pois permite constante vigilância chinesa. Conaway diz ainda que oficiais de inteligência dos EUA afirmam que a Huawei já compartilhou informações adquiridas durante uso de seus serviços.

A proposta de lei aparece em um momento de preocupação sobre o uso de software e hardware estrangeiros pelo governo dos Estados Unidos. No ano passado, chefes das seis maiores agências de inteligência do país disseram ao Comitê de Inteligência do Senado que eles tinham preocupações sobre os produtos da empresa britânica de segurança cibernética Kaspersky Lab.

As duas empresas chinesas também já foram motivo de preocupação para o país. Em 2014, quatro senadores falaram a FCC sobre supostos laços entre as empresas e o governo da China. Um ano depois, um relatório de inteligência da Câmara recomendou que o governo fosse proibido de comprar produtos Huawei ou ZTE.