Lenovo registra queda de 8% na receita trimestral - Link - Estadão

A fabricante chinesa Lenovo teve lucro líquido trimestral acima das estimativas, mas registrou queda de 8% na receita em meio à desaceleração na demanda global por computadores pessoais e no mercado de smartphones. O resultado, divulgado nesta quarta-feira, 3, fez o valor das ações da companhia caírem 11%.

A maior fabricante de computadores pessoais e quinta maior em smartphones do mundo registrou receita trimestral de US$ 12,9 bilhões. O lucro líquido subiu para US$ 300 milhões – um ano antes, o valor estava em US$ 253 milhões.

O presidente executivo da Lenovo, Yang Yuanqing, reafirmou a transição da empresa para mercados emergentes fora da China continental, como Índia e Sudeste Asiático. Segundo ele, essa estratégia permitirá que a empresa enfrente a queda nas vendas em seu território natal, conforme o então pujante mercado de smartphones mostra sinais de saturação.

“Não significa que estamos desistindo do mercado chinês, mas acreditamos que, uma vez que construímos uma sólida fundação nos mercados globais, temos uma chance melhor de reconquistar a China”, disse Yang.

Os números se comparam com a estimativas média de receita de 13,19 bilhões de dólares e 226,4 milhões de dólares de lucro líquido feitas por analistas pesquisados pela Thomson Reuters.

