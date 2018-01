Lenovo vai abandonar marca Motorola em todo o mundo - Link - Estadão

Reuters

Lenovo comprou divisão de celulares da Motorola por US$ 2,91 bi em 2014 Lenovo comprou divisão de celulares da Motorola por US$ 2,91 bi em 2014

Em breve a marca Motorola, uma das empresas mais tradicionais do setor de tecnologia, chegará ao fim. A decisão foi anunciada na noite de quinta-feira, 7, pela chinesa Lenovo, que adquiriu a fabricante norte-americana em 2014 em uma transação com o Google no valor de US$ 2,91 bilhões.

Leia também:

CES 2016: Lenovo apresenta tablet híbrido e notebook com tela OLED

Motorola lança smartphone com tela mais resistente

Segundo a fabricante chinesa, as empresas vão iniciar, até o final deste ano, um processo de integração. “Nós vamos abandonar lentamente a Motorola”, disse o presidente-executivo da Motorola, Rick Osterloh, em entrevista ao site CNET durante a feira de tecnologia Consumer Electronics Show (CES), que acontece nesta semana em Las Vegas.

A decisão surpreende porque contradiz o que o CEO da Lenovo, Yang Yuanqing, havia declarado após a compra da fabricante. “[A Motorola] é nosso tesouro. Nós planejamos não só proteger a marca Motorola, mas torná-la ainda mais forte”, disse.

Embora a Lenovo seja a maior fabricante de computadores do mundo, ela ainda não é muito conhecida por seus smartphones. O primeiro aparelho da marca, o Vibe A7010, foi lançado no Brasil há pouco mais de um mês.

Após a integração, a identificação “Moto”, presente em modelos de smartphones como Moto G e Moto X, vai continuar a ser usada, porém com uma referência à empresa chinesa. Os celulares levarão a inscrição “Moto by Lenovo” na parte traseira.

Em breve, Osterloh vai comandar as operações da divisão de celulares da Lenovo. A expectativa é de que aparelhos da linha Vibe cheguem a mercados onde o Moto está presente e vice-versa. Com a aquisição da Motorola, a Lenovo passou a ser a terceira maior fabricante de smartphones do mundo, com 7% de participação no mercado no terceiro trimestre de 2014, de acordo com a consultoria Gartner. A empresa, no entanto, perdeu uma posição para outra chinesa, a Huawei, e agora é a quarta maior fabricante de smartphones do mundo.

“A Motorola Mobility continua a existir como parte do grupo Lenovo e vai liderar as áreas de engenharia e design em todos os nossos produtos móveis. No entanto, para a nossa estratégia de marketing, vamos adotar duas marcas em smartphones e wearables e seguir daqui para frente, com Moto e Vibe globalmente”, afirmou a Motorola, em nota.