Letter One propõe injetar US$4 bi na Oi se empresa se combinar com TIM - Link - Estadão

Nacho Doce/REUTERS

O grupo de investidores russos Letter One, liderado por Mikhail Fridman, enviou à Oi proposta para fazer aporte de até 4 bilhões de dólares na Oi, sob a condição da companhia brasileira de telecomunicações promover consolidação com a TIM Participações, segundo comunicado enviado ao mercado nesta segunda-feira.

Leia também:

Índice Nasdaq pode bater recorde com resultado da Apple

A Letter One, que investe em ativos de energia e tecnologia, tinha cerca de 25 bilhões de dólares sob gestão até o final do ano passado.

O comunicado da Oi não informa por quanto tempo a proposta da Letter One é válida ou mais detalhes como participações societárias. “A proposta será devidamente analisada pela companhia, em conjunto com seus assessores legais e financeiros”, afirmou a Oi.

A TIM Participações disse nesta segunda-feira em comunicado que não tem nenhuma negociação em curso com o fundo russo Letter One e a operadora Oi OIBR4.SA em relação a qualquer potencial consolidação no mercado brasileiro.

A Telecom Italia tem afirmado que a operação no Brasil é estratégica para a companhia. Em meados de setembro, o presidente-executivo da TIM, Rodrigo Abreu, tinha afirmado a investidores em Nova York que a operadora não estava buscando “agressivamente” uma fusão e que a empresa estava bem posicionada para se beneficiar da consolidação do mercado.

A proposta da Letter One vem em um momento de persistência das dificuldades financeiras da Oi, mesmo após a venda dos ativos portugueses da Portugal Telecom para o grupo europeu Altice neste ano.

A Oi tenta desde o ano passado viabilizar uma consolidação da indústria de telecomunicações do país enquanto mantém planos de melhoria de sua governança e fazer investimentos em banda larga. A empresa terminou o primeiro semestre com dívida líquida de 34,6 bilhões de reais ao final do primeiro semestre e caixa de 16,6 bilhões.

/REUTERS