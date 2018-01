Lexus apresenta skate voador em vídeo, conheça - Link - Estadão

REPRODUÇÃO

Há pouco mais de um mês, a Lexus anunciou que tinha conseguido criar um skate voador. A novidade deixou os fãs do De Volta para o Futuro 2 eufóricos, já que a criação da tecnologia coincidia com o exato ano em que Marty McFly viaja para o futuro, entrando em contato com o meio de transporte diferente e alternativo.

Agora, a fabricante de automóveis divulgou o skate em ação. Em um vídeo de pouco mais de dois minutos, fica claro que o dispositivo nada tem a ver com o que é visto no filme clássico, já que funciona apenas na pista magnética que a Lexus construiu. Porém, ainda assim, é um skate “voador”. Abaixo, é possível conferir o vídeo completo:

É notável, durante os testes realizados, que não é fácil andar nesta nova tecnologia. Isso acontece pois o skate tem que ficar completamente alinhado com o campo magnético da pista. Caso o usuário se desequilibre, a ligação magnética é perdida e o resultado são os tombos vistos no vídeo.

Vale dizer que o tal skate voador nunca chegará ao público. A Lexus o construiu apenas para uma campanha publicitária. Outras empresas, porém, já estão em busca de um dispositivo igual e que, finalmente, alcance a tecnologia vista no filme de Marty McFly.