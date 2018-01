LG e Samsung vão fornecer telas para próximo iPhone - Link - Estadão

REUTERS

A coreana LG Display e a unidade de painéis da Samsung irão fornecer telas feitas de diodos emissores de luz orgânicos — as chamadas OLED — para os iPhones da Apple, informou o jornal sul-coreano Electronic Times, citando fontes não identificadas.

A notícia chega após anos de especulações de que a Apple começará a usar a tecnologia de última geração em seus telefones. As telas OLED são mais finas e oferecem melhor qualidade de imagem que as telas de cristal líquido.

O jornal japonês Nikkei informou no mês passado que a Apple estava planejando começar a usar telas OLED para iPhones a partir em 2018.

LG e Samsung estão perto de um acordo final com a Apple para as telas, afirmou a reportagem do Electronic Times, dizendo que as duas coreanas planejam despesas combinadas de cerca de US$ 12,8 bilhões em investimentos para ter capacidade de produção de telas OLED nos próximos dois ou três anos.

A Apple provavelmente vai fornecer algum financiamento para ajudar as empresas com os investimentos, o jornal acrescentou. LG Display e Samsung se recusaram a comentar. A Apple não pôde ser imediatamente contatada para comentar o assunto.

