Líderes da tecnologia contra a homofobia - Link - Estadão

Nick Wingfield

New York Times

Cartaz em barbearia no estado de Indiana traz os dizeres ‘Esse estabelecimento serve a todos’. FOTO: Reuters Cartaz em barbearia no estado de Indiana traz os dizeres ‘Esse estabelecimento serve a todos’. FOTO: Reuters

As companhias que lideram o setor de tecnologia encontraram um posicionamento comum em torno de uma questão social, manifestando-se energicamente contra uma nova legislação aprovada no estado de Indiana que, segundo entenderam, permitirá que as empresas discriminem casais gays.

Os diretores da Apple, Salesforce, Yelp e Square criticaram publicamente a lei, assim como algumas companhias líderes de outros setores. Entretanto, em muitas outras questões que neste momento alimentam intensas paixões – das relações raciais à desigualdade de renda e ao controle de armas – os líderes do setor de tecnologia não se manifestaram.

O contraste nos lembra o delicado equilíbrio ao qual os executivos do Vale do Silício se dedicam em sua função. Por um lado, há o temor que quase todos os líderes corporativos têm de assumir posições firmes sobre questões que possam ofender consumidores, parceiros e funcionários. Por outro lado, há a exuberância de um setor que acaba de assumir seu papel de líder cultural e empresarial, muitas vezes inspirado por declarações sobre a grandiosa missão corporativa de conectar o mundo todo e conceder poder a quem tem a informação.

“Inúmeras companhias de tecnologia abraçaram uma missão cujo âmbito, segundo elas, vai muito além do lucro”, disse Glenn Kelman, diretor executivo da Redfin, uma imobiliária online. “Quando você adota uma bandeira moral, terá de carregá-la até o topo de outras colinas”, diz.

Até pouco tempo atrás, os líderes da área de tecnologia se envolviam em batalhas políticas sempre que havia uma relação direta com suas empresas. Muitos deles financiam candidatos e iniciativas de ajuda – na maioria das vezes, para os democratas e causas progressistas. No caso dos direitos dos gays e do casamento de homossexuais, desapareceu qualquer hesitação que ainda pudesse persistir.

Os que se opõem a esta lei, sancionada na semana passada pelo governador Mike Pence, republicano, temem que ela seja usada por proprietários de empresas para recusar trabalho a pessoas casadas com indivíduos do mesmo sexo. Projeto semelhante foi aprovado na terça pela legislatura de Arkansas.

Num artigo publicado no domingo pelo Washington Post, o diretor executivo da Apple, Timothy D. Cook, declarou: “Como estão em jogo a vida e a dignidade de tantos cidadãos, devemos mostrar que temos coragem”. Marc Benioff, diretor executivo da Salesforce, empresa cuja presença é considerável em Indiana, cancelou todos os eventos da companhia no estado, e instou outras empresas a fazerem o mesmo nas mídias sociais.

Numa entrevista na terça-feira, ele declarou que quis deliberadamente levantar uma questão empresarial – e não moral – com sua objeção à lei de Indiana. “Estamos nos movendo num território desconfortável para todos, o das questões sociais”, disse. “Mas o que ficou absolutamente claro foi que nossa união será fundamental.”

Embora ainda haja considerável oposição ao casamento de pessoas do mesmo sexo por parte dos conservadores religiosos, a questão perdeu rapidamente o poder de dividir as opiniões que ela tinha anteriormente.

Muitas pesquisas mostram que 50-60% da sociedade americana apoia o casamento de pessoas gays, e centenas de companhias pediram ao Supremo Tribunal que derrube as leis estaduais que proíbem as uniões homossexuais.

Executivos das empresas de tecnologia que não concordam com este tipo de união acabaram perdendo o emprego. No ano passado, Brendan Eich, diretor executivo da Mozilla, foi pressionado a se demitir depois que foi divulgado que, em 2008, ele doou US$ 1.000 em apoio a uma medida da Califórnia que proibia casamentos homossexuais.

Num comunicado conjunto, Mitch Kapor e Freada Kapor Klein, diretores do Centro de Impacto Social Kapor, em Oakland, na Califórnia, comentaram que a ação do Vale do Silício foi louvável ao assumir uma posição contra a discriminação aberta, como a de Indiana. Mas, afirmaram que as companhias não se mostraram tão eficientes quando se tratou de aumentar a “péssima representação” de outros grupos em sua força de trabalho, como o das mulheres e das minorias.

No entanto, Benioff previu que a união das empresas de tecnologia contra a lei de Indiana é apenas o início de um discurso franco. “Acho que ela abre a porta para isto e nos mostra que não devemos ter medo de competir com estes políticos”.

/Tradução de Anna Capovilla