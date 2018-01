LinkedIn chega a 500 milhões de usuários - Link - Estadão

A rede social de contatos profissionais LinkedIn anunciou nesta segunda-feira, 24, que chegou à marca de 500 milhões de usuários cadastrados no plataforma.

De acordo com a empresa, os seus milhões de usuários estão distribuídos em cerca de 200 países e territórios, enquanto também tem mais de 10 milhões de vagas anunciadas, 9 milhões de empresas cadastradas e cerca de 100 mil artigos publicados semanalmente na rede social.

O Brasil é o terceiro maior do mundo em número de usuários, contando com cerca de 29 milhões de pessoas cadastradas. O País está, segundo a empresa, atrás apenas de Estados Unidos e Índia.

"O impacto de meio bilhão de profissionais conectados é muito real e acessível para qualquer usuário do LinkedIn", afirma o diretor de produtos da rede social, Aatif Awan, por meio de comunicado divulgado no blog oficial da empresa. "Estamos entusiasmados em pensar no potencial que esta comunidade global altamente conectada por ter na força de trabalho global."

Crescimento. Quando a Microsoft anunciou a compra do LinkedIn, em junho de 2016, a rede social contava com 433 milhões de usuários cadastrados. No Brasil, a rede social anunciou que contava com 25 milhões de usuários cadastrados em maio de 2016 — em quase um ano, a companhia cresceu 16% no País.