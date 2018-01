Lucro da holding do Google fica abaixo de estimativas no 4º tri - Link - Estadão

Reuters A empresa, no entanto, registrou aumento de 22% na receita ao longo dos últimos três meses de 2016

A Alphabet, holding que controla o Google e outras empresas do grupo, registrou lucro abaixo das expectativas para o quarto trimestre de 2016. De acordo com balanço divulgado nesta quinta-feira, 26, o lucro líquido da empresa subiu para US$ 5,33 bilhões, enquanto registrou lucro de US$ 4,93 bilhões no mesmo período de 2015. Com o resultado, as ações da Alphabet são negociadas com queda de 2,7% após fechamento do mercado, devido às dúvidas sobre uma possível desaceleração do crescimento da empresa.

A empresa, porém, divulgou aumento de 22% na receita durante os últimos três meses de 2016, resultado direto dos investimentos de anunciantes para alcançar usuários que passam mais tempo em smartphones e no YouTube. A receita com anúncios, que representa a maior parte do negócio, cresceu 17,4%, para US$ 22,4 bilhões, no quarto trimestre.

Apesar da pequena queda no lucro, o analista Kerry Rice, da consultoria Needham and Company, disse que o crescimento da receita mostra que os negócios do Google permanecem saudáveis. " A linha principal de negócios indicou que os fundamentos do crescimento ainda estão intactos", disse. A empresa de pesquisa eMarketer ainda estimou que o Google irá capturar US$ 60,92 bilhões em receita de anúncios de pesquisa este ano, sendo responsável por 58,8% deste mercado em todo o mundo.

Apostas. A receita de outros produtos da Alphabet cresceu para US$ 262 milhões em relação aos US$ 150 milhões do ano anterior, enquanto as perdas operacionais caíram de US$ 1,21 bilhão para US$ 1,09 bilhão.

Dentre as outras apostas da empresa, estão o negócio de banda larga Google Fiber, os produtos de automação doméstica Nest e até mesmo a empresa de carros autônomos Waymo.