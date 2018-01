Lucro da Tencent salta puxado por jogos para dispositivos móveis - Link - Estadão

Leia mais Seu próximo game favorito pode ser chinês

A dominância da chinesa Tencent Holdings em smartphones na China, especialmente no segmento de jogos para dispositivos móveis, ajudou a gigante de entretenimento online a registrar um salto de 47% no lucro do segundo trimestre, superando com folga as estimativas de analistas.

O lucro líquido do trimestre fechado em junho subiu para 10,9 bilhões de yuans (US$ 1,64 bilhão), ante estimativas de 9,8 bilhões de yuans, de acordo com uma pesquisa da Thomson Reuters com nove analistas.

O movimento foi impulsionado por um salto de 52% na receita, o ritmo mais rápido desde o quarto trimestre de 2012. A receita subiu para 35,7 bilhões de yuans (US$ 5,38 bilhões), superando a previsão média de 33,2 bilhões de yuans, segundo pesquisa com onze analistas.

Para a Tencent, o maior motor do crescimento de receita no trimestre veio de jogos para smartphones. A empresa tem sido forte em jogos por muitos anos, sua principal fonte de receita. O sucesso de sua estratégia nesse segmento tem sido um bom casamento com sua posição dominante na China na área de redes sociais. E a área pode crescer ainda mais: recentemente, a Tencent anunciou a aquisição da Supercell, dona de games como Clash of Clans e Clash Royale.

A empresa é responsável pelo aplicativo de mensagens instantâneas WeChat e pelo QQ, serviços de maior popularidade na China.

Segmentos. No segundo trimestre, o negócio de publicidade online da Tencent, que os investidores esperam pode crescer para se tornar tão importante fonte de receitas como o Facebook, cresceu 60% em relação ao ano anterior, para 6,53 bilhões de yuans.

A receita com jogos online subiu 32% na comparação anual para 17,12 bilhões de yuans, e a receita com os aplicativos de mensagens subiu 57%, para 8,56 bilhões de yuans.

O número de usuários ativos mensais de WeChat, maior aplicativo de mensagens móveis da China, cresceu 34%, para 806 milhões

Facilidade. Entre os fatores que têm feito o WeChat um sucesso na China está a facilidade de uso. Para se cadastrar no serviço, os usuários precisam apenas de uma conta já cadastrada no QQ.

Além disso, a inclusão frequente de novas funcionalidades ao aplicativo, que vão além da troca de mensagens com a família e amigos, têm impulsionado a adoção do WeChat. Um dos principais sucessos foi a integração da plataforma com serviços financeiros, em 2013.

A partir de então, os usuários do aplicativo passaram, por exemplo, a conseguir transferir dinheiro para amigos como se estivesse enviando uma mensagem de texto. Atualmente, o aplicativo também permite pedir um táxi direto da mensagem, além de comprar produtos em sites de comércio eletrônico e, até mesmo, usar aplicativos de terceiros dentro do mesmo ambiente.