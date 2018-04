AP/Richard Drew Alphabet teve números positivos em crescimento de receita e de lucro neste trimestre

O lucro da Alphabet, holding que controla o Google, subiu 73% no primeiro trimestre de 2018, na comparação com o mesmo período do ano anterior. Ao todo, a empresa lucrou US$ 9,4 bilhões entre janeiro e março de 2018, o que deve acalmar os investidores – após o pregão desta segunda-feira, 23, as ações da empresa operavam com ligeira alta de 0,1%.

Nas últimas semanas, o mercado estava preocupado com ameaças de regulação governamental ao Google – a empresa baseia seu modelo de negócios no uso de dados pessoais dos usuários, algo que está sendo posto em xeque após o escândalo da consultoria política Cambridge Analytica com o Facebook.

A receita da empresa também subiu para US$ 31,15 bilhões, em valorização de 26% na comparação com o mesmo período do ano passado.

Privacidade. Os bons resultados financeiros da Alphabet podem acalmar o mercado – no último mês, a empresa chegou a perder mais de US$ 90 bilhões em valor de mercado com o temor de que poderia enfrentar regulação, após o escândalo de uso de dados pessoais com usuários do Facebook. Ao todo, as ações da empresa acumulam queda de 3,5% neste ano – a Alphabet está avaliada em US$ 742 bilhões, mas chegou a superar a marca de US$ 800 bi este ano.

Tanto nos Estados Unidos como na Grã-Bretanha, a empresa tem sido questionada sobre o uso de dados pessoais – seu presidente executivo, Larry Page, foi convidado a depor sobre o assunto no Congresso dos EUA. Novas leis que deem mais poder aos usuários sobre o controle de seus dados são vistas pelos investidores como maléficas ao negócio do Google, podendo custar à empresa bilhões de dólares.

Além disso, a empresa também precisa se adequar às novas regras de proteção de dados da Europa (GDPR, na sigla em inglês), que entrará em vigor a partir de 25 de maio – além de ter políticas mais protetivas de privacidade, a nova legislação prevê multas pesadas em caso de violações, que podem chegar a até 4% da receita bruta anual global de uma empresa.

Para Brian Wieser, analista da Pivotal Research, a GDPR pode afetar a quantidade de propaganda que os anunciantes compram do Google enquanto tentam entender a configuração da nova lei. Segundo o analista, porém, os impactos devem ser temporários.

Publicidade. No período entre janeiro e março de 2018, as vendas de anúncios globais atingiram US$ 26 bilhões.

Além disso, outras receitas da empresa, como a loja de aplicativos Play Store e a área de computação em nuvem, atingiram US$ 4,4 bilhões.