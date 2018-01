Lyft e Waymo se unem para testar carros autônomos - Link - Estadão

(AP Photo/Eric Risberg, File) A Waymo exige pagamento milionário para encerrar processo aberto contra o Uber por suposto roubo de tecnologia.

A Waymo, divisão de carros autônomos do Google, fechou um acordo com a Lyft, principal rival do Uber nos Estados Unidos, para desenvolver e testar a tecnologia de carros autônomos. O anúncio da parceria, feito nesta terça-feira, 16, indica que o Google já está confortável para testar sua tecnologia com outras empresas, além de indicar que a Lyft não dá mostras que quer ficar atrás no setor de caronas pagas, no qual o Uber já está desenvolvendo seu carro sem motorista.

"A Waymo detém a melhor tecnologia de autocondução, e colaborar com ela vai acelerar a nossa visão compartilhada de melhorar a vida das pessoas, com o melhor transporte do mundo", afirma a Lyft em comunicado. A Waymo, por sua vez, declarou que o objetivo é popularizar a tecnologia com a ajuda da empresa de transportes.

Atualmente, os testes da Waymo ocorrem com alguns moradores da cidade de Phoenix, nos Estados Unidos. A Lyft, enquanto isso, faz investimentos no carro autônomo junto com a General Motors.

Por enquanto, as duas empresas não divulgaram detalhes sobre os termos do acordo entre elas, mas eles mais informações devem surgir nos próximos meses

Relação. A parceria com a Lyft indica que o Google não recuperar relações com o Uber. Nos últimos meses, a Waymo vem travando uma batalha judicial conta a empresa de caronas, sob a acusação de que um ex-funcionário teria roubado informações confidenciais sobre a sua tecnologia de direção autônoma e repassado ao aplicativo.