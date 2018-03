Lucy Nicholson/Reuters O Lyft é um dos principais rivais do Uber nos Estados Unidos

A Lyft, empresa de caronas pagas concorrente do Uber, está testando um plano de assinatura no modelo do Netflix. O serviço foi criado para usuários frequentes que gastam até US$ 450 por mês na plataforma.

Os planos em teste têm valores e benefícios variados. Segundo o site especializado em tecnologia, The Verge, um plano que prevê 30 viagens com valor de até US$ 15 e feito com o carro padrão da Lyft sairia por US$ 199 mensais. Há ainda planos de US$ 300 e US$ 399 que prevê até 60 viagens.

O anúncio foi feito pelo presidente da empresa, Logan Green, durante um evento na última quarta-feira, 14. Green mencionou que as assinaturas da Lyft custariam cerca de US$ 200 e marcaria o futuro da empresa.

“Vamos transferir todo o mercado baseado em propriedade para um modelo de assinatura” disse o executivo.

Ao The Verge um porta-voz confirmou que diversos valores estão sendo estudados. “Nos últimos meses, estamos testando uma variedade de planos e novas maneiras de fornecer aos passageiros opções de transporte mais acessíveis e flexíveis”, disse o porta-voz.

Essa não é a primeira vez que uma empresa de caronas testa o modelo. O Uber testou seu próprio serviço de assinatura em várias cidades em 2016, mas não ficou claro se o experimento será aplicado em alguma região.