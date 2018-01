Mãe de fundador do Uber morre em acidente de barco - Link - Estadão

REUTERS/Beck Diefenbach Os pais de Travis Kalanick, presidente executivo do Uber, sofreram acidente em um lago

Bonnie Kalanick, mãe de Travis Kalanick, presidente executivo do Uber, morreu em um acidente de barco na Califórnia, nos Estados Unidos, na última sexta-feira, 26. Donald, pai do executivo, também estava no local e, segundo o site de tecnologia Business Insider, está internado em estado grave em um hospital da região.

De acordo com o jornal local Fresno Bee, os pais de Travis estavam no iate da família, em um lago da região, quando atingiram uma pedra. Algumas horas depois, Bonnie e Donald foram encontrados desacordados na costa do lago. A mãe, de 71 anos, não aguentou os ferimentos e morreu no local. Já o pai, com ferimentos medianos, foi levado de helicóptero para um hospital da região, onde ainda é supervisionado.

Um porta-voz do Uber afirma que Donald já está estabilizado. "Travis e sua família sofreram uma tragédia", disse o porta-voz, Matt Kallman, por meio de um comunicado. "Nossos pensamentos e orações estão com Travis e sua família neste momento de desolação."

Desde o acidente envolvendo os seus pais, Travis Kalanick não se pronunciou.