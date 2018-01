Maiores empresas de tecnologia dos EUA superam expectativas de Wall Street - Link - Estadão

A Alphabet, controladora do Google, e a gigante do varejo online Amazon coroaram um trimestre de fortes resultados para as cinco maiores empresas de tecnologia dos Estados Unidos, apoiadas em domínio sobre mercados importantes.

Apple, Microsoft e Facebook, além de Alphabet e Amazon, superaram as expectativas de Wall Street para os resultados do trimestre passado tanto em lucro quanto em receita.

"Os resultados são uma indicação de que as líderes em suas áreas específicas estão conquistando participações de mercado e se firmaram como um microcosmo da Internet como um todo", afirmou o analista da Benchmark Company, à Reuters, Daniel Kurnos.

As ações classe A da Alphabet subiam nesta sexta-feira, 29, ampliando o valor de mercado da companhia em cerca de US$ 23 bilhões, para cerca de US$ 542 bilhões. Já o avanço dos papéis da Amazon elevava o valor de mercado da empresa em US$ 6 bilhões, para cerca de US$ 361 bilhões.

Juntas, as cinco empresas ampliariam em US$ 346 bilhões o seu valor de mercado, praticamente o valor do PIB do Egito, se as ações fossem negociadas pela média de preços-alvo estimados por analistas.

A Alphabet, que compete com todas as quatro companhias em publicidade, computação em nuvem e sistemas operacionais, mostrou que os esforços de guiar seus negócios com propaganda digital para o mundo dos celulares estão sendo recompensados, o que acalmou receios de que os melhores dias da empresa estejam para trás.

"Quantas companhias com quase US$ 100 bilhões em receita estão acelerando taxas de crescimento para o nível mais forte dos últimos anos?", questionou o analista da Macquarie, em relatório, Ben Schachter.

A receita de publicidade dos negócios do Google, que representa 89% do faturamento total, saltou 19,5%, para US$ 19,14 bilhões no último trimestre.

Enquanto o Google controla quase um terço do mercado de publicidade digital global, avaliado em US$ 187 bilhões, a participação do Facebook subiu para 12% até agora neste ano, ante 8,6% em 2014, segundo a empresa de pesquisa de mercado eMarketer.

Já a Amazon segue como líder isolado no mercado de computação em nuvem, embora a Microsoft e Alphabet estejam se aproximando.

"A perspectiva de crescimento no longo prazo é otimista, conforme a Amazon lentamente vai retirando do varejo tradicional sua última vantagem competitiva, que é a satisfação imediata, e navega pelo mercado de computação em nuvem", disse Gene Munster, analista da Piper Jaffray.