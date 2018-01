Mais de 2 milhões instalaram CCleaner 'infectado' em agosto - Link - Estadão

Foto: Reuters Com os recentes ciberataques que afetaram o Brasil e o mundo nos últimos meses, segurança para os computadores e smartphones passou a ser uma preocupação de muitos. Mas nem sempre os usuários querem e podem pagar por esse tipo de serviço. Por isso, o Estadão separou dicas de 4 empresas que oferecem versões gratuitas de seus antivírus. Confira na galeria!

Foto: Carolina Ingizza/Estadão O Avast, um dos antivírus gratuitos mais populares, detecta e remove automaticamente de vírus, malwares, spywares (quando um hacker espiona o usuário para conseguir informações pessoais), ransomwares e ataques de phishing (quando um hacker imita um destinatário ou página para coletar informações do usuário). O serviço gratuito também promete fazer avaliações na nuvem de arquivos suspeitos, detectar pontos fracos no Wi-Fi doméstico e falhas de segurança no computador. Na última atualização, a Avast incluiu o “Modo de Jogo”, que suspende as notificações do computador para garantir melhor processamento e velocidade durante as partidas. Para funcionar, ele requer um computador com Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista ou XP SP3, mais de 256 MB de memória RAM e 1,5 GB de espaço no disco rígido.

Foto: Carolina Ingizza/Estadão Também existe uma versão para Android do Avast. O aplicativo, gratuito, protege contra ataques de phishing vindos de e-mails, ligações, sites ou SMS. Ele possui recursos como bloqueador de chamadas, sistema anti-furto, bloqueio de aplicativos, limpeza de arquivos indesejados e escaneador de Wi-Fi — que inclusive testa a velocidade de conexão.

Foto: Carolina Ingizza/Estadão O Avira oferece uma versão totalmente gratuita do seu antivírus, que protege contra malwares e roda análises dos problemas na nuvem, além de identificar aplicativos indesejados dentro de softwares instalados pelo usuário. Na extensão para navegador, o Avira oferece o serviço de comparação de produtos, análise e bloqueio de sites perigosos e a detecção de publicidades maliciosas. O antivírus roda em máquinas com sistema operacional acima do Windows 7, com 2 GB ou mais de memória RAM e espaço no HD de pelo menos 2 GB.

Foto: Carolina Ingizza/Estadão Para smartphones Android, também existe uma versão gratuita do Avira. O app promete manter o dispositivo livre de malwares, proteger os dados do usuário e ajudar o dono do aparelho a encontrá-lo em casos de roubos ou perdas. Há recursos para bloquear contatos indesejados e também para analisar o conteúdo recebido por e-mail.

Foto: Carolina Ingizza/Estadão Na versão gratuita do Bitdefender, o antivírus identifica e remove ameaças como malwares, ransomwares e spywares. Ele também monitora constantemente os aplicativos abertos do computador e possui um sistema anti-phishing. Para a navegação na internet, o programa promete detectar e bloquear sites maliciosos, bem como possíveis fraudes. Para rodar, o BitDefender exige um computador com sistema operacional acima do Windows 7, 2 GB livres no disco rígido e 1,5 GB de memória RAM.

Foto: Carolina Ingizza/Estadão A versão gratuita do aplicativo do Bitdefender para Android utiliza os mesmos mecanismos de verificação do app principal pago e promete proteção contra os malwares móveis. O antivírus afirma não ocupar tanto espaço do dispositivo, não consumir bateria ou diminuir a velocidade de processamento, já que roda suas análises na nuvem. Ele analisa os aplicativos logo após a instalação, mas também permite que o usuário rode uma análise de tudo que tem no aparelho a qualquer momento.

Foto: Carolina Ingizza/Estadão O AVG oferece seus serviços sem custo para os usuários. A versão gratuita bloqueia vírus, spywares e outros tipos de malware. O serviço também promete uma análise durante a navegação na internet, bloqueando links, downloads e anexos de e-mail suspeitos. Ao mesmo tempo, o programa busca por problemas de desempenho no PC e informa quando há atualizações de segurança pendentes. Para rodar, o AVG requer um computador com Windows 10, 8, 7, Vista ou XP SP3.