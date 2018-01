Marcos Angelini é o novo diretor geral do Facebook no Brasil - Link - Estadão

O Facebook tem um novo diretor-geral no Brasil: a empresa anunciou nesta segunda-feira, 4, que Marcos Angelini ocupará o cargo, que havia ficado vago desde a saída de Leonardo Tristão para o Airbnb, em junho de 2015.

Argentino, Angelini tem duas décadas de experiência na área de gestão, marketing e desenvolvimento de marca, tendo sido um dos principais executivos da Unilever na América Latina recentemente – entre seus cargos, ele foi vice-presidente da empresa para a divisão de Home Care na América Latina e chefiou globalmente a marca de sabão em pó Omo.

“O Facebook mudou a forma como as marcas pensam sobre mobilidade e hoje é um parceiro essencial para muitos negócios no Brasil”, disse o argentino em comunicado distribuído à imprensa. Pai de três crianças, Angelini é formado em engenharia industrial pelo Instituto Tecnológico de Buenos Aires. No Facebook, o executivo se unirá no Facebook a outro compatriota: Diego Dzodan, atual vice-presidente do Facebook para a América Latina.

“A forte experiência do Angelini com gestão e marketing vai nos ajudar a continuar entregando valor para nossos clientes e parceiros e a acelerar nosso crescimento no Brasil”, disse Dzodan em comunicado distribuído à imprensa.

O executivo se tornou conhecido ao ter sido preso por 24 horas pela Justiça brasileira em março, após a um juiz de Sergipe pedir sua prisão devido à não-colaboração do WhatsApp com a investigação de um crime.