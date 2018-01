Mark Zuckerberg anuncia no Facebook que será pai - Link - Estadão

REPRODUÇÃO

Hoje, 31, Mark Zuckerberg anunciou em seu perfil no Facebook que será pai de uma menina. O criador da rede social anunciou que Priscilla, sua esposa, está grávida após várias tentativas ao decorrer dos últimos dois anos e ter tido três abortos naturais.

No post, Zuckerberg ressaltou que, apesar da dificuldade em engravidar, o bebê — que não teve o nome revelado — não corre riscos e já está sendo considerado saudável pelos médicos.

Abaixo, a transcrição completa do post de Zuckerberg:

“Eu e Priscilla temos uma emocionante notícia: estamos esperando uma menina!

Este será um novo capítulo em nossas vidas. Nós já somos felizes pela oportunidade de tocar a vida das pessoas ao redor do mundo — Cilla [esposa de Zuckerberg] como médica e educadora e eu através desta comunidade e da filantropia. Agora vamos focar a tornar o mundo um lugar melhor para nossa filha e para a próxima geração.

Queremos compartilhar uma experiência para começar. Nós já estávamos tentando ter uma criança há dois anos, passando por três abortos ao longo do caminho.

Você se sente tão esperançoso quando sabe que vai ter um filho. Começa imaginando como eles serão e sonha com esperança em relação ao futuro deles. Começa fazendo planos , e então eles se foram. É uma experiência solitária . A maioria das pessoas não discute aborto porque você fica preocupado que seus problemas vão distanciá-lo ou irão refletir sobre você – como se você estivesse com defeito ou se fizesse alguma coisa para causar isso. Então você luta com você mesmo.

No mundo aberto e conectado de hoje , discutir estas questões não nos distancia; nos une. Ele cria compreensão e tolerância , e isso nos dá esperança.

Quando começamos a falar com os nossos amigos , percebemos a frequência com que isso acontece – muitas pessoas tinham problemas semelhantes e quase todos tinham filhos saudáveis depois de tudo.

Esperamos que compartilhar nossa experiência vai dar mais esperança a essas pessoas. Sentimos que isso vai ajudar as pessoas a se sentirem mais confortáveis a compartilharem suas histórias.

A boa notícia é que a gravidez já está longe de riscos e a chance de perda é muito baixa. Estamos muito esperançosos.

Cilla e nossa filha são saudáveis, estou muito ansioso para conhecê-la e nosso cachorro nem tem ideia do que está chegando. Em nosso ultrassom, ela até fez um “like” com a mão. Então já estou convencido de que ela irá puxar ao pai.

Estamos ansiosos para dar as boas-vindas dela ao mundo e compartilhar mais em breve, quando ela estiver pronta para sair e conhecer todos!”