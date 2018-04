J. Scott Applewhite/AP Mark Zuckerberg tem encontro com parlamentares no Congresso dos Estados Unidos

O presidente do Facebook, Mark Zuckerberg, deve assumir as responsabilidades pelos danos causados no uso de dados de usuários do Facebook durante seu depoimento ao Congresso Americano nesta terça-feira, 10. “Foi um erro meu, me desculpe”, diz testemunho do executivo encaminhado aos legisladores e divulgado no começo da tarde desta segunda-feira, 9, segundo informou a agência de notícias Bloomberg.

No documento, Zuckerberg diz que a maior empresa social do mundo não fez o suficiente para impedir que suas ferramentas fossem usadas para causar danos. Ele destaca falhas no uso da rede social para divulgar notícias falsas, interferência de estrangeiros nas eleições dos Estados Unidos, discursos de ódio e privacidade de dados.

O presidente do Facebook também deve mostrar quais atualizações já foram feitas na rede social desde que veio à tona o escândalo da Cambridge Analytica, para melhorar a segurança dos dados.

Zuckerberg também diz no documento que o Facebook sabe pouco sobre o que a Cambridge Analytica fez com os dados coletados de 87 milhões de usuários e desconhece se a empresa ainda detém as informações.

Depoimento. O executivo prestará esclarecimentos simultaneamente aos membros do comitê de energia e comércio da Câmara e o comitê de judiciário e comércio do Senado nesta terça-feira, 10. Zuckerberg foi convocado para dar explicações sobre o uso de dados dos usuários da rede social durante a campanha eleitoral de Donald Trump.

Nesta segunda-feira, 9, o fundador do Facebook tinha reuniões privadas agendadas com os parlamentares dos dois comitês, segundo informou a Reuters. As informações não foram confirmadas pela rede social.