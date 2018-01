Mark Zuckerberg comemora fim do bloqueio ao WhatsApp - Link - Estadão

AP

Na tarde desta quinta-feira, 17, o presidente-executivo do Facebook, que controla o WhatsApp, Mark Zuckerberg, comemorou em seu perfil na rede social o fim do bloqueio ao aplicativo de conversas.

Em uma curta mensagem, Zuckerberg disse que o “WhatsApp está de volta no Brasil! Suas vozes foram ouvidas e o bloqueio foi suspenso. Obrigado à nossa comunidade pela ajuda para resolver isso!” Nos comentários, pessoas brincavam com o fato do País ter cumprido nem metade da pena imposta. Outros exigem que a companhia colabore com a Justiça.

Na manhã desta quinta-feira, o dono do WhatsApp já havia se pronunciado sobre o bloqueio. Em post no Facebook, ele disse que era um “dia triste para o Brasil” e que ele, juntamente com a equipe do WhatsApp, “estavam trabalhando duro para reverter a decisão.”

O WhatsApp já voltou a funcionar normalmente para a maioria dos brasileiros.