Mariana Bazo/Reuters Mark Zuckerberg é presidente do Facebook

A Comissão Judiciária do Senado dos Estados Unidos disse nesta segunda-feira, 26, que convidou Mark Zuckerberg, presidente executivo do Facebook, para testemunhar no dia 10 de abril em uma audiência sobre a privacidade dos dados pessoais dos cidadãos americanos na internet.

Segundo o senador Charles Grassley, presidente do comitê, o convite a Zuckerberg se explica para "discutir as práticas passadas e futuras do Facebook no que diz respeito à proteção e o monitoramento dos dados dos consumidores."

Vale lembrar que, na semana passada, Zuckerberg disse que "estaria feliz" de depor no Senado se fosse "a pessoa mais apta para isso", em meio ao escândalo da Cambridge Analytica, empresa que usou ilicitamente os dados pessoais de 50 milhões de usuários da rede social.

Além de Zuckerberg, os presidentes executivos da Alphabet, Larry Page, e do Twitter, Jack Dorsey, também foram chamados para testemunhar. Questionado pela Reuters, um porta-voz do Facebook disse que a empresa recebeu o convite para a audiência e estava revisando-a antes de tomar uma decisão definitiva.

Nesta segunda-feira, a autoridade regulatória de comércio dos EUA (FTC, na sigla em inglês) tornou oficial uma investigação não-pública sobre o Facebook. Com isso, as ações do Facebook operavam novamente em queda.