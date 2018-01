Mark Zuckerberg faz primeiro grande investimento com projeto de filantropia - Link - Estadão

Leia mais

O fundador e presidente executivo do Facebook Mark Zuckerberg anunciou nesta quinta-feira, 16, que acaba de fazer seu primeiro investimento por meio do seu projeto de filantropia, o Chan Zuckerberg Initiative LLC. O executivo do Facebook liderou uma rodada de financiamento para captar fundos para a startup africana Andela, que se dedica a captar talentos tecnológicos no continente.

De acordo com informações divulgadas pela Chan Zuckerberg Initiative LLC, foram captados cerca de US$ 25 milhões em investimento de Series B. Dentre as empresas que participaram da captação está o Alphabet, antigo Google Ventures.

A Andela faz seleção de talentos tecnológicos em todo o continente africano. Em seguida, ela treina e insere estes novos talentos no mercado de trabalho. Atualmente, a startup conta com cerca de 200 engenheiros que se encontram empregados nos seus escritórios da Nigéria e do Quênia.

Com o financiamento comandado por Zuckerberg, a empresa deverá se expandir para um terceiro país africano até o final deste ano.

“Vivemos em um mundo em que o talento está distribuído, mas as oportunidades não. A missão da Andela é preencher esse vazio”, explicou Zuckerberg.

Mark e Chan. O Chan Zuckerberg Initiative LLC foi lançado no final de 2015 pelo criador do Facebook e sua esposa, Priscilla Chan. Na época do lançamento, Zuckerberg disse que iria destinar 99% de suas ações da rede social para a caridade.