Stephen Lam / Reuters Plano de Zuckerberg é vender até US$ 13 bilhões em ações para financiar iniciativa nos próximos anos

O presidente executivo do Facebook, Mark Zuckerberg, vendeu quase US$ 500 milhões em ações da companhia em fevereiro para financiar seu fundo de investimento filantrópico, o Chan Zuckerberg Initiative (CZI), de acordo com comunicado enviado ao mercado.

A decisão não é surpresa e faz parte do plano de Zuckerberg para financiar o fundo criado por ele e sua esposa, Priscilla Chan, em dezembro de 2015.

Documentos enviados ao regulador dos mercados norte-americano mostram que Zuckerberg vendeu 685 mil ações avaliadas em US$ 125,4 milhões nos últimos três dias de fevereiro, levando o total de vendas feitas por ele no mês para cerca de 2,7 milhões de papéis, avaliados em US$ 482,2 milhões, segundo cálculos da Reuters.

Zuckerberg disse em setembro que venderia de 35 milhões a 75 milhões de ações do Facebook nos próximos 18 meses, o que corresponde a até US$ 13 bilhões com base no preço atual da ação da rede social.

O presidente do Facebook afirmou que, no futuro, doaria 99% de suas ações da rede social para a CZI, em um total avaliado em cerca de US$ 45 bilhões quando a iniciativa foi formada.

Ele vendeu cerca de US$ 1,6 bilhão em ações da empresa em 2016 e 2017, de acordo com o site de tecnologia Recode. A fundação de Zuckerberg é semelhante à criada por Bill Gates, fundador da Microsoft Corp, e sua esposa Melinda Gates e da Fundação Buffett, criada pelo bilionário Warren Buffett.