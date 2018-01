Meg Whitman deixa presidência da HP e ações da empresa caem 6% - Link - Estadão

Reuters Meg Whitman deixa presidência da HP após seis anos no cargo.

Meg Whitman anunciou que vai deixar a presidência da empresa de tecnologia Hewlett Packard Enterprises (HPE) na última terça-feira, 21. Em fevereiro, Antonio Neri, um executivo que está há quase 25 anos na HP, assumirá o posto. Neri é engenheiro de computação e "trabalhou em todos os negócios da HP ao longo dos anos", como informou Whitman durante o anúncio de sua retirada.

Após o anúncio, as ações da HPE caíram quase 6%. A empresa ainda está se ajustando ao novo mercado em que consumidores estão migrando suas operações para a nuvem e deixando de comprar seus próprios equipamentos.

Whitman estava há seis anos no cargo e, em 2015, conduziu a separação da HP em duas empresas, a HPE, de servidores, e a HP Inc, que fabrica computadores e impressoras, voltadas para o consumidor final. Ela teve uma postura agressiva durante a separação, visando renovar a empresa. Durante o processo, dezenas de milhares de empregos foram cortados para que a HPE pudesse focar suas forças no negócio de servidores e internet.

Quando questionada sobre a transição de presidentes ser muito abrupta, Whitman respondeu que acredita que agora é o melhor momento para Antonio e uma nova geração de líderes tomarem as rédeas da companhia, que “está menor, mais nítida e focada”. Neri vai entrar para o conselho da HPE e Whitman vai continuar nele.

"Estamos surpresos com o momento da transição de presidente executivos, principalemente devido aos comentários que implicavam que uma troca na administração não estava sendo estudada", disse Tim Long, analista da BMO Capital Markets, em uma nota. O analista, no entanto, disse que a experiência de Neri o torna apto para o cargo.

Trajetória. Meg Whitman saiu do conselho da HP Inc em julho para se juntar ao conselho do Dropbox em setembro. Na terça-feira, após o anúncio, ela garantiu que não vai trabalhar para o concorrente direto da HPE.

Em julho também, Whitman era cotada para assumir a presidência executiva do Uber, após o afastamento de Travis Kalanick do posto. No entanto, a executiva deixou claro no período que não estava interessada na posição e, logo depois, Dara Khosrowshahi assumiu o cargo. Em entrevista à CNBC, ela comentou que suas negociações com o Uber não estão relacionadas com sua saída da presidência da HPE.

Em 2010, a executiva concorreu ao governo do Estado norte-americano da Califórnia. Depois, apoiou as campanhas presidenciais de Mitt Romney e Chris Christie. Em 2016, ela apoiou a candidata Hillary Clinton na eleição presidencial. Para a Reuters, Whitman disse que não está se preparando para concorrer a um novo cargo público.