AP Photo/Nati Harnik O megainvestidor bilionário Warren Buffett

O megainvestidor Warren Buffett não está satisfeito: ele quer comprar mais ações da Apple. Administrador do fundo Berkshire Hathaway, ele tem hoje 5% da empresa que é dona do iPhone – neste final de semana, durante a conferência de investidores do fundo, disse que gostaria de ter mais.

"Adoro a ideia de ter 5%, e espero crescer isso em breve. Eles têm um produto especial, muito especial, com um grande ecossistema", declarou Buffett no sábado, durante a conferência realizada em Omaha, capital do Nebraska. Hoje, as ações que o investidor possui da empresa valem cerca de US$ 47 bilhões – atualmente, a empresa está avaliada em US$ 939 bilhões, após o fechamento do pregão de ontem.

Bitcoin. O megainvestidor também se proninciou a respeito de outro tema quente do mercado de tecnologia – a moeda virtual bitcoin. Para Buffett, o Bitcoin é "veneno de rato ao quadrado" e disse que quem especula com a moeda só prospera na esperança de encontrar outras pessoas que paguem mais pela febre. "Se você não entende o assunto, fica muito mais animado", disse Buffett no canal de televisão CNBC. "As pessoas gostam de especular, elas gostam de jogar."

Ele reiterou sua preferência pelo mercado de ações – para ele, os preços estão elevados, mas não em uma bolha. Na entrevista à CNBC, Buffett também disse que precisaria de apenas "nanossegundos" para escolher ações em vez de títulos públicos dos Estados Unidos, com validade de 10 ou 30 anos, e que agora estão rendendo cerca de 3% ao ano.

Terceiro homem mais rico do mundo, atrás apenas de Jeff Bezos, da Amazon, e Bill Gates, da Microsoft, Warren Buffett segue atrás do dinheiro – no sábado, a Berkshire Hathaway divulgou ter em caixa US$ 108,6 bilhões. Andrew Ross Sorkin, jornalista veterano, perguntou se não era muito dinheiro. "Eu achava que sim", disse Buffett.