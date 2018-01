Venda de smartphones cresce 25% no 1º trimestre de 2017 - Link - Estadão

REUTERS/Steve Marcus Proporção de domicílios com acesso à internet, mas sem computador, dobrou em dois anos, passando de 7% em 2014 para 14% em 2016

A venda de smartphones cresceu 25,4% no primeiro trimestre de 2017, de acordo com informações divulgadas pela consultoria IDC nesta terça-feira, 6. Segundo a IDC, nos três primeiros meses de 2017, foram comercializadas 12,4 milhões de unidades de celulares. De acordo com o estudo, a retomada das vendas de celulares inteligentes aconteceu após a estabilização do dólar, o lançamento de novos aparelhos entre janeiro e março e a liberação do resgate de contas inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

Para a consultoria, o crescimento era esperado, já que os resultados do mesmo período no ano passado foram fracos por conta da alta do dólar no período, que chegou a ser cotada a R$ 4,20, e fez com que componentes importados dobrassem seu valor original.

“O pior momento do mercado de celulares no Brasil, vivido no início de 2016, foi superado e, nos últimos dez meses, em nove houve aumento de vendas”, diz Leonardo Munin, analista de pesquisa do mercado de celulares da IDC para América Latina, por meio de nota enviada à imprensa. Segundo ele, ainda contribuíram as alterações na MP do Bem e as incertezas político-econômicas do País, que resultaram em estratégias mais conservadoras por parte dos fabricantes.

Agora, apesar da crise política, alguns elementos na equação contribuíram para um novo crescimento do mercado, como a queda do dólar. Com isso, o valor médio dos smartphones passou de R$ 1.179, no primeiro trimestre de 2016, para R$ 1.142 no mesmo período deste ano. “A venda de aparelhos com preço acima de R$ 1.300 foi a que mais cresceu entre janeiro e março, passando de 18,8%, em 2016, para 25,5%, em 2017. Pela primeira vez essa faixa de preço ficou atrás apenas dos celulares com preços entre R$ 700 a R$ 999, que representaram 49% do mercado”, ressalta Munin.

Para 2017, a IDC Brasil se mantém otimista e prevê aumento de 7,2% no mercado total de celulares. “Devemos ter 47 milhões de smartphones vendidos e 4,2 milhões de feature phones até o fim de 2017. As fabricantes estão com estratégias bem competitivas, o que fomenta as vendas. Além disso, temos uma base de 121 milhões de smartphones no Brasil e o número de aparelhos antigos é grande. Isso pode fazer com que os usuários busquem modelos mais novos e, consequentemente, impulsione as vendas”, disse Munin.