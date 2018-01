Mercado Livre investe R$ 105 mi em sede em São Paulo - Link - Estadão

Hélvio Romero/Estadão Inspiração. Sedes de empresas do Vale do Silício, como Google e Facebook, influenciaram novo prédio do Mercado Livre em Osasco

Bem na divisa entre as cidades de São Paulo e Osasco, na região metropolitana, o prédio de uma antiga metalúrgica passou por uma transformação total no último ano. As paredes cheias de umidade e o telhado com problemas deram lugar à moderna sede brasileira do site de comércio eletrônico Mercado Livre, inaugurada oficialmente ontem. A empresa argentina investiu R$ 105 milhões para tirar o espaço – que tem capacidade para comportar até 2 mil funcionários – do papel em um ano.

A mudança da empresa, que antes ocupava um prédio de escritórios na cidade de Santana do Parnaíba, começou há um mês. O presidente do Mercado Livre no Brasil, Helisson Lemos, foi um dos primeiros a ocupar uma mesa no escritório amplo, sem salas fechadas. Na primeira semana na casa nova, a equipe celebrou os 17 anos do Mercado Livre no País.

Segundo o chefe de operações do Mercado Livre, Stelleo Tolda, a inauguração da nova sede no Brasil acontece no “melhor momento” da companhia. Na semana passada, o Mercado Livre divulgou o balanço do segundo trimestre de 2016, que marcou o maior crescimento de receita da história da empresa: a receita líquida subiu 73% no período, alcançando US$ 199,6 milhões. “Apenas 4% do volume total de produtos são vendidos no e-commerce, então há muito para crescer”, diz Tolda. “Não vamos expandir para fora da América Latina.”

Os executivos da companhia não fazem segredo sobre a inspiração do prédio. Embora em menor escala, a nova sede lembra os campi de gigantes da tecnologia como o buscador Google e a rede social Facebook – ambas as cidades estão localizadas no coração do Vale do Silício. “O projeto foi concebido há dois anos, pois a companhia estava crescendo muito”, diz Lemos. “Era preciso ampliar o espaço para o futuro.”

Batizada de Melicidade, a nova sede do Mercado Livre tem um prédio principal, uma grande área de trabalho compartilhada pelos funcionários. As equipes são organizadas em 12 áreas, que ganharam nomes de cidades brasileiras. Em meio às bancadas, há uma grande área central com sofás, cafeteria e uma biblioteca. No prédio anexo, um restaurante comporta 450 pessoas, além de academia, salão de jogos, sala para amamentação e serviços de manicure e massagem.

A sustentabilidade também foi uma preocupação da empresa ao desenvolver o projeto. A empresa instalou 2 mil painéis de energia solar no telhado – o que permite gerar 50% da energia elétrica gasta pelo complexo. A iluminação é automatizada, o que reduziu a conta mensal em 75%. A empresa também adotou o reúso de água e a reciclagem de materiais.