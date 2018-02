O Mercado Livre, maior grupo de e-commerce da América Latina, informou na quinta-feira, 15, que vai abrir dois grandes centros de distribuição no México, como parte de esforços para melhorar a logística no país.

A companhia, sediada em Buenos Aires, disse que investirá US$ 100 milhões para abrir os centros de distribuição, que serão os primeiros do grupo no país e devem resultar na abertura de 3 mil vagas.

As instalações ajudarão a companhia a acelerar as entregas, o que é uma característica essencial do e-commerce, afirmou o presidente-executivo do Mercado Livre, Ignacio Caride, em uma entrevista neste mês à agência de notícias Reuters.

"O mais rápido possível: essa será a experiência do e-commerce", disse ele. "Essa é grande diferença entre as pessoas irem às lojas de varejo com pacotes nos braços, e pessoas que compram online - o quanto demora."

Os centros de distribuição, que somam 130 mil metros quadrados, estão localizados no estado do México, em torno da Cidade do México.

O nascente mercado de comércio eletrônico do México está se aquecendo, com a gigante norte-americana Amazon.com também investindo pesadamente.

A logística é o maior desafio para as companhias que atuam no e-commerce, disse Caride. “Essa é a parte mais difícil para resolver, porque é muito caro, e requer muitas pessoas, e requer um investimento muito grande”, afirmou.