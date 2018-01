Mercado Livre registra aumento de 6,4% na receita global - Link - Estadão

O site de comércio eletrônico Mercado Livre divulgou ontem seus resultados financeiros referentes ao primeiro trimestre de 2016. De acordo com as informações divulgadas pela empresa, a receita líquida global da empresa aumentou 6,4% na comparação com o mesmo período do ano passado. Com o número, a companhia alcançou uma receita líquida global de US$ 157,6 milhões.

Ainda de acordo com as informações divulgadas pela empresa, foram vendidos pouco mais de 38 milhões de itens por meio do site no trimestre, um crescimento de 39,4% em comparação com o mesmo período do ano passado.

O Brasil foi o principal país a contribuir com o crescimento do número de itens vendidos. Segundo o Mercado Livre, o número de itens vendidos no País apresentou um crescimento de 45,6% no último trimestre.

“O ano começou muito bem, e mostra que continuamos a crescer acima das taxas do mercado”, disse o vice-presidente executivo do Mercado Livre, Stelleo Tolda, por meio de nota. “Nosso foco continua na melhoria continua da qualidade e quantidade dos serviços que agregam valor ao comércio eletrônico na América Latina.”

Além do aumento registrado no número de itens vendidos no Brasil, o Mercado Livre apresentou um aumento na receita líquida no País: o valor cresceu cerca de 13%, para US$ 77,5 milhões no período considerado no balanço.

Apesar dos bons números na venda de itens e na receita líquida, o lucro líquido da empresa apresentou queda de 12,6%, registrando um total de US$ 30,2 milhões.

Outros serviços. O balanço também traz números do Mercado Pago, a plataforma de pagamentos do Mercado Livre. De acordo com as informações, foram realizadas 27,5 milhões de transações via Mercado Pago, representando alta de 85,5% em comparação com o mesmo período de 2015.

Já a unidade de negócios Mercado Envios, que oferece serviços de logística para as transações realizadas no Mercado Livre, apresentou um crescimento de 114% em comparação com o mesmo período do ano passado, chegando a 17,2 milhões de itens enviados. A maior parte do volume de entregas, segundo o Mercado Livre, foi feita no Brasil.

História. O Mercado Livre foi lançado em 1999 e está presente em 16 países, atendendo mais de 145 milhões de usuários e se firmando como o oitavo maior site de comércio eletrônico global. Segundo a empresa, no Brasil, a plataforma é a décima mais visitada da web.