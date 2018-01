Mercado Livre tem alta de 6% na receita no Brasil em 2015 - Link - Estadão

Reprodução

O Mercado Livre teve alta de 6% na receita no Brasil no ano passado, a US$ 290,6 milhões, informou a companhia de comércio eletrônico nesta terça-feira. O resultado foi acima do esperado e também acima do desempenho que a empresa teve em 2014, quando cresceu 45% com relação ao ano anterior.

Descontando os efeitos da alta do dólar em 2015, o crescimento na receita em Reais foi de 50% na comparação com 2014. A empresa, no entanto, não informou sua receita na moeda brasileira.

A empresa, que opera em vários países da América Latina, afirmou que o faturamento total somou US$ 651,8 milhões em 2015, crescimento de 17%. O lucro líquido foi de 105,8 milhões, com alta de 46%.

Leia também:

Mais US$ 10 milhões do Mercado Livre para startups

Venezuela limita vendas do site Mercado Livre

A companhia registrou um total de 128,4 milhões de itens vendidos em 2015, um crescimento de 27% na comparação com 2014. Já a base de usuários registrados subiu 19,6%, para 144,6 milhões.

“Conseguimos executar o plano estratégico traçado para o período e obtivemos resultados favoráveis nas principais iniciativas”, destacou o diretor de operações do Mercado Livre, Stelleo Tolda, para quem 2015 foi um dos melhores anos da história da companhia.

Além de crescer com vendas, a empresa também mostrou números de alguns de seus principais serviços agregados – como o sistema de pagamentos Mercado Pago e o serviço de entregas Mercado Envios. No caso do Mercado Pago, a receita gerada por lojas fora do marketplace do Mercado Livre cresceu em três dígitos pelo terceiro trimestre seguido.

Já o Mercado Envios foi responsável pelo envio de 70% dos itens vendidos no Brasil nos últimos três meses – e por metade das entregas do total vendido nos quatro países onde está disponível (Brasil, Argentina, México e Colômbia). / COM REUTERS