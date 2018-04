Jafadeesh NV/EFE Windows, da Microsoft, é o sistema operacional mais conhecido no mundo

A Microsoft vai distribuir, pela primeira vez, uma versão própria do sistema operacional de código aberto Linux, considerado pela empresa a maior ameaça a supremacia do Windows, principal produto Microsoft. O sistema irá compor o Azure Sphere, uma nova tecnologia criada para atender aparelhos inteligentes minúsculos.

"Depois de 43 anos, este é o primeiro dia em que estamos anunciando - e distribuindo - um Linux personalizado", disse o presidente da Microsoft, Brad Smith, no palco de um evento em San Francisco na última segunda-feira, 16.

A nova tecnologia terá um poderoso microprocessador que será disponibilizado gratuitamente aos fabricantes de chips. O equipamento será integrado ao serviço de segurança na nuvem do Azure Sphere, projetado para manter os dispositivos atualizados com patches de segurança por pelo menos 10 anos.

Cada dispositivo contará com o sistema operacional Azure Sphere OS embargado, o novo sistema da Microsoft criado com base no Linux. A Microsoft disse que optou por criar uma nova versão porque o Windows é muito grande e pesado para a tecnologia.

Smith disse que os primeiros chips chegam ao mercado no fim deste ano e que novos detalhes serão divulgados nos próximos meses.