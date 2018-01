Microsoft completa 40 anos - Link - Estadão

Bill Gates e Paul Allen nos primórdios da Microsoft. FOTO: Divulgação Bill Gates e Paul Allen nos primórdios da Microsoft. FOTO: Divulgação

SÃO PAULO – No dia 4 de abril de 1975, Bill Gates e Paul Allen deram início a Microsoft, companhia que atinge no sábado a sua maturidade iniciando aos 40 anos um novo ciclo de inovação e tentando recuperar a ousadia da juventude que tornou a empresa um símbolo do mercado de tecnologia.

Para comemorar a data, Bill Gates enviou uma carta aos seus funcionários na qual diz que o aniversário da empresa o faz pensar no futuro e não no passado. Ele explica isso citando projetos como as HoloLens, óculos que utilizam holografia para oferecer uma experiência além da realidade virtual, e a assistente virtual Cortana, que surgiram como as grandes inovações recentes da empresa, já sob a condução de Satya Nadella.

Depois, Gates caiu no senso comum do mercado de tecnologia atualmente: falou sobre conectar todas as pessoas do mundo e garantir que elas tenham acesso a dispositivos tecnológicos, uma fala já bem explorada pelas lideranças do Facebook e Google.

Você se lembra da interface do Windows 95?. FOTO: Reprodução Você se lembra da interface do Windows 95?. FOTO: Reprodução

A Microsoft admite que gastou tempo demais protegendo o Windows e que perdeu a onda da inovação. Os últimos resultados da empresa mostram que o sistema operacional está bem baixa. É o console Xbox e os serviços na nuvem que têm trazido dinheiro para o caixa da companhia.

Agora, a Microsoft tenta recuperar o tempo perdido lançando um novo navegador para substituir o lento e criticado Explorer e aberta à possibilidade de tornar o Windows um projeto de código aberto, segundo um dos engenheiros da empresa. Sob o comando de Satya Nadella, a Microsoft tem sido uma seguidora de tendência, mas começa a dar um passo aqui e outro ali para demonstrar que quer mesmo voltar ao lugar de protagonista.

Enquanto isso, Bill Gates, no posto de homem mais rico do mundo segundo a revista Forbes, com uma fortuna estimada em US$ 79,2 bilhões, busca ser reconhecido pelo seu trabalho em filantropia à frente da fundação Bill e Melinda Gates.

O sistema de holografia das HoloLens, principal aposta da Microsoft para os próximos anos. FOTO: Divulgação O sistema de holografia das HoloLens, principal aposta da Microsoft para os próximos anos. FOTO: Divulgação

Confira a íntegra da carta que Gates enviou hoje aos funcionários da Microsoft:

“Amanhã é um dia especial: o aniversário de 40 anos da Microsoft

Inicialmente, Paul Allen e eu nos colocamos a meta de pôr um computador em cada escritório e em cada casa. Era uma ideia original e muitas pessoas achavam que nós estávamos fora de si por imaginar que isso seria possível. É maravilhoso pensar em quão longe a computação chegou desde então, e nós todos podemos nos sentir orgulhosos do papel que a Microsoft assumiu nessa revolução.

Hoje, no entanto, eu estou pensando muito mais no futuro da Microsoft do que no passado. Eu acredito que a computação vai evoluir mais rápido nos próximos 10 anos do que no passado. Nós já vivemos em um mundo multiplataforma e a computação vai se tornar ainda mais pervasiva. Estamos nos aproximando do ponto onde computadores e robôs estarão aptos a ver, se mover e interagir naturalmente, desbloqueando muitas novas aplicações e empoderando as pessoas ainda mais.

Sob a liderança de Satya Nadella, a Microsoft está melhor posicionada do que nunca para liderar esses avanços. Nós temos os recursos para conduzir e resolver problemas difíceis. Nós estamos engajados em cada faceta da computação moderna e temos o mais profundo compromisso com pesquisa na indústria. No meu papel de conselheiro técnico do Satya, eu participo da revisão de cada produto e estou impressionado com o talento e a visão que eu vejo. O resultado é evidente em produtos como Cortana, o Tradutor do Skype e as HoloLens – e estas são apenas algumas das muitas inovações que estão a caminho.

Nos próximos anos, a Microsoft terá a oportunidade de alcançar mais pessoas e organizações ao redor do mundo. A tecnologia ainda está fora do alcance para muitas pessoas, porque ela é complexa ou cara, ou porque elas simplesmente não têm acesso. Então eu espero que vocês pensem no que podem fazer para tornar o poder da tecnologia acessível para todos, para conectar as pessoas umas com as outras e tornar a computação pessoal disponível em todos os lugares ainda que as funções de um PC estejam hoje dentro de todos os aparelhos.

Nós temos conquistado muitas coisas juntos ao longo de 40 anos e empoderamos incontáveis negócios e pessoas que perceberam seu potencial. Mas o que importa agora é o que faremos depois. Obrigada a vocês por fazerem da Microsoft uma empresas fantástica agora e pelas décadas que virão.”