Especialistas em segurança digital da Microsoft e do Google encontraram na última segunda-feira, 21, uma nova falha de segurança em chips de processadores da Intel, AMD, Softbanck e ARM Holdings. O novo problema está relacionado às falhas Spectre e Meltdown, que foram noticiadas em janeiro deste ano e afetaram milhares de processadores do mundo inteiro.

O novo problema ficou conhecido como Speculative Store Bypass ou Variante 4. Os especialistas disseram que a nova falha não tem o mesmo risco que as apresentadas no começo do ano. A Microsoft afirmou ainda que a probabilidade de ataques nesta falha diminuiu depois que as fabricantes fizeram correções nos seus chips afetados.

No início do mês, uma revista alemã especializada em computação publicou que especialistas tinham encontrado novas falhas em processadores Intel e que isso seria publicamente divulgado ainda neste mês. A Intel não confirmou se o anúncio dos engenheiros era o mesmo anunciado pela reportagem alemã.

A Intel, AMD e ARM já disseram que têm correções disponíveis, seja diretamente dos produtores ou através de fornecedores de software como a Microsoft. Apesar disso, a Intel disse que espera uma desaleração entre 2% e 8% no desempenho das placas, enquanto a ARM espera queda entre 1% e 2%.

Reincidência. Em janeiro, quando as falhas surgiram, especialistas alertaram que era possível encontrar novas variações do Spectre no futuro. As duas falhas foram descobertas e informadas às empresas de tecnologia em 2017, mas só se tornaram públicas em 2018. À época especialistas alertaram que era possível encontrar novas variações das falhas nos próximos meses.

Ambas permitem que hackers possam roubar informações pessoais de praticamente qualquer dispositivo de computação contendo chips da Intel, de sua principal rival, a AMD, e da projetista de semicondutores britânica ARM, responsável pelos processadores da maioria dos smartphones do mercado.

Os problemas de segurança, no entanto, não parecem ter tido impacto no preço das ações das companhias de processadores. Os papéis da Intel tiveram alta de 16% desde o início do ano, vendidos a US$ 54,32, enquanto os da AMD valorizaram 18,3% no mesmo período, comercializados a US$ 12,99.