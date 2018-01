Microsoft faz parceria com Intel e HP para lançar alto-falante com assistente pessoal - Link - Estadão

Microsoft/Divulgação Invoke é um alto-falante inteligente que o ajuda usuário no cotidiano através da assistente pessoal da Microsoft.

Nesta quarta-feira, 10, a Intel e a HP anunciaram uma parceria com a Microsoft para desenvolver equipamentos domésticos inteligentes equipados com a assistente pessoal da companhia, a Cortana. O anúncio foi feito durante a Build 2017, conferência anual de tecnologia que acontece em Seattle, nos Estados Unidos.

O Invoke vai ser um dos produtos da HP e da Intel que vão oferecer o serviço de organização do cotidiano através da Cortana. O dispositivo nada mais é do que um alto-falante conectado à internet que executa muitas tarefas. Ele é capaz de gerenciar agendas, alarmes, conferir o trânsito e reproduzir de notícias. Seu modelo de funcionamento é muito similar ao Amazon Echo.

Com isso, a Microsoft abriu o Cortana Skills Kit para o público nos Estados Unidos. Assim, a Cortana pode ser melhorada através de desenvolvedores independentes que quiserem criar programas e aplicações para Android, iOS e Windows 10.

Liderança. Um estudo de mercado liberado na última segunda-feira, 8, afirmou que a Amazon domina o setor de alto-falantes inteligentes nos Estados Unidos. De acordo com a consultoria eMarketer, o Amazon Echo e Echo Dot vão ficar com uma fatia de 70,6% do mercado norte-americano em 2017.

A porcentagem coloca a empresa bem na frente dos outros concorrentes, como o Google Home — um produto similar que tem participação de 23,8% no segmento. Segundo prevê o estudo, o número de usuários ativos da categoria de produtos vai mais que dobrar este ano, indo para 35,6 milhões.