Microsoft oficializa morte do Windows para celulares - Link - Estadão

MORRIS MAC MATZEN | REUTERS Windows Phone é descontinuado principalmente por causa da escassez de aplicativos

A Microsoft admitiu que não está mais trabalhando no desenvolvimento de novas atualizações ou versões do Windows 10 para smartphones. O anúncio aconteceu por meio de uma série de tuítes de Joe Belfiore, vice-presidente de sistemas operacionais da Microsoft. Ele confirmou que a versão móvel do Windows só receberá correções de sistema e atualizações de segurança.

Faz mais de um ano que a Microsoft não anuncia novidades para o Windows Mobile, que representou apenas 0,1% das vendas de smartphones em todo o mundo no primeiro trimestre de 2017, de acordo com a consultoria Gartner. No entanto, essa é a primeira vez que a companhia admite o fato.

Em 2016, a empresa encerrou sua divisão de smartphones, o que resultou em inúmeras demissões. Depois, durante as conferências Build and Inspire da empresa, o presidente executivo Satya Nadella deixou de lado o mantra “mobile-first, cloud-first” (primeiro o celular e a nuvem) para focar no que chamou de navegador e nuvem inteligente.

Of course we'll continue to support the platform.. bug fixes, security updates, etc. But building new features/hw aren't the focus. https://t.co/0CH9TZdIFu — Joe Belfiore (@joebelfiore) 8 de outubro de 2017

Para a empresa, uma das principais razões para o fim do Windows Phone é o fato de que os desenvolvedores de aplicativos nunca apoiaram a plataforma. A Microsoft enfrentou muitos problemas com a sua loja de apps e também teve dificuldades para segurar os aplicativos desenvolvidos para seu sistema.

“Nós tentamos muito incentivar o desenvolvimento de aplicativos. Pagamos, desenvolvemos para as startups, mas o volume de usuários era muito baixo para que elas investissem”, explicou Belfiore no Twitter. Assim como Bill Gates, o executivo admitiu que hoje usa um smartphone com sistema operacional Android.

Agora, a empresa de software está focada em desenvolver aplicativos para iOS e Android. Até mesmo o Microsoft Edge, o navegador da empresa, foi adaptado para funcionar nos outros sistemas operacionais de smartphones. Aparentemente, a companhia tenta melhorar a experiência dos usuários que querem conectar um celular ao computador, usando os mesmos aplicativos e documentos nas duas plataformas.