Tiago Queiroz/Estadão Paula Belizzia, presidente da Microsoft Brasil.

A gigante do software Microsoft começa a cobrar seus produtos no Brasil em moeda local em vez de dólares na próxima segunda-feira – a empresa adotava a moeda americana desde que começou a operar no País, há 28 anos. A mudança na estratégia de comercialização vale tanto para vendas no varejo, nas revendas especializadas em tecnologia e também pelo site.

A mudança na estratégia da empresa ocorre devido ao crescimento da adoção de produtos e serviços da empresa baseados em computação em nuvem, segmento que se tornou a prioridade global da empresa nos últimos anos, após o declínio do mercado de PCs.

Em entrevista ao Estado no fim de janeiro, quando revelou o início da comercialização em reais, a presidente da Microsoft Brasil, Paula Bellizia, disse que o Brasil é o mercado de computação em nuvem que mais cresce no mundo. “Com a crise, as empresas estão tentando otimizar custos de sistemas e de infraestrutura”, disse Paula. “Ao usar a nuvem, elas só pagam pela capacidade que usam, sem precisar fazer grandes investimentos antecipados.”

A princípio, a oferta de produtos em reais estará disponível para 80% do portfólio de produtos e serviços da empresa disponíveis no Brasil – será possível, por exemplo, assinar a suíte de aplicativos Office 365, em suas versões para empresas e para consumidores.