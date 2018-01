Montadora Jaguar investe US$ 25 milhões em rival do Uber - Link - Estadão

A InMotion, divisão de mobilidade da Jaguar Land Rover, anunciou nesta segunda-feira, 12, um investimento de US$ 25 milhões na Lyft, a principal rival do Uber nos Estados Unidos. Com o valor, a fabricante de automóveis e o aplicativo de transportes urbanos pretendem criar e desenvolver novas tecnologias de carros autônomos.

"Estamos entusiasmados em colaborar com a Lyft, não só ao desenvolver soluções de mobilidade, mas também nas elaborações de soluções inovadoras para os problemas de transporte", afirma, por meio de nota, Sebastian Peck, diretor da InMotion, que também irá fornecer caros da marca aos motoristas da Lyft.

O investimento feito pela InMotion sucede aposta similar recentemente feita na SPLT, empresa de transporte urbano digital de Detroit, que trabalha com a Lyft para fornecer transporte médico não emergencial. "Este é um investimento estratégico para ambas as partes à medida que nos concentramos em trazer novas soluções de mobilidade”, afirma o diretor executivo de estratégias da Jaguar, Hanno Kirner, por meio de nota.

Corrida. A indústria automotiva e empresas de tecnologia estão em uma corrida para desenvolver veículos autônomos e que nos próximos anos devem transformar o segmento de transporte ao reduzir custos e alterar o modo com que as pessoas compram e usam carros. Além da Jaguar, outras fabricantes estão fazendo parceria com companhias de tecnologia para desenvolver seus próprios carros autônomos, como é o caso da GM, Volvo e da Ford.