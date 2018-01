Montadoras compram serviço de mapas ?Here? da Nokia - Link - Estadão

Mark Scott

A companhia de telecomunicações finlandesa Nokia informou nesta segunda-feira que vendeu sua unidade de mapeamento digital Here a um consórcio de fabricantes alemãs de automóveis por 2,8 bilhões de euros, ou cerca de US$ 3 bilhões. O anúncio sinaliza o mais recente capítulo da transformação da Nokia, no momento em que a companhia tenta se recuperar da perda de sua unidade de telefones móveis, que já foi uma líder mundial, vendida para a Microsoft no ano passado por cerca de US$ 7,6 bilhões.

Como parte das transformações, a companhia finlandesa enxugou suas operações para se concentrar quase inteiramente em negócios de infraestrutura para redes de telecomunicações que fornecem equipamentos de comunicações para algumas das maiores companhias do mundo no setor, como AT&T e China Mobile.

A Nokia já havia anunciado este ano que estava disposta a vender a unidade de mapeamento Here, o maior concorrente global do Google Maps, e atraído o interesse de empresas como o Uber.

Pelos termos do acordo, um consórcio alemão de fabricantes de carros que inclui Audi, BMW Group e Daimler, adquirirá o Here.

O mapeamento digital é parte de um conjunto de tecnologias em que as fabricantes automotivas estão fazendo grandes investimentos. Empresas como Google e Apple já possuem serviços de entretenimento a bordo e produtos de mapeamento digital, via smartphones, que competem com serviços das montadoras. E algumas dessas gigantes americanas também estão trabalhando em projetos de carros autônomos (que trafegam sem motorista) para enfrentar players como as montadoras alemãs.

Os membros do consórcio alemão disseram que usariam a unidade de mapeamento digital da Nokia para seus próprios planos de condução autônoma de veículos, mas que estariam dispostos a licenciar a tecnologia para outras empresas. “Nosso ambiente está em constante transformação”, disse Rupert Stadler, chairman da Audi. “É por isso que a informação em mapas digitais precisa ser continuamente atualizada para se oferecer sua máxima utilidade.”

O preço das ações da Nokia recuou 0,5% no pregão da tarde em Helsinque, Finlândia. Os preços das ações de BMW Group, Daimler e Volkswagen, a controladora da Audi, ficaram estáveis em Frankfurt. As três fabricantes ficaram com partes iguais da unidade de mapeamento da Nokia, e a transação deve ser concluída no primeiro semestre do próximo ano. As empresas vão operar o Here como um negócio separado.

A venda da unidade de mapeamento da Nokia ocorre num momento em que a companhia está perto de completar sua aquisição, por US$ 16,6 bilhões, da fabricante franco-americana de equipamentos de telecomunicações Alcatel-Lucent. O foco da Nokia em atividades de telecomunicações, que agora geram mais de 90% de sua receita anual, contrasta fortemente com a posição que já foi dominante da empresa no mundo dos smartphones.

A empresa foi lenta em responder aos desafios do iPhone da Apple e acabou tendo de vender sua unidade de celulares à Microsoft após várias tentativas de recuperar sua posição.

