Motoristas do Uber são multados pela Justiça em Hong Kong - Link - Estadão

Anthony Wallace/AFP Diretora de comunicações deixa o Uber

Cinco motoristas do serviço de carona paga Uber em Hong Kong foram considerados culpados de usarem ilegalmente seus veículos para fins comerciais por um tribunal local nesta sexta-feira, 10, em um potencial golpe às operações do Uber no pólo financeiro asiático.

A avaliação de especialistas é de que a decisão tem um efeito desanimador sobre os motoristas de Hong Kong que trabalham para a empresa de San Francisco, que está lutando com problemas semelhantes com reguladores em toda a Ásia. O Uber saiu de Taiwan há menos de um mês.

O Uber disse que estava decepcionado com o veredito. "Pensamos que é contra o interesse de vários milhões de passageiros do Uber, motoristas e o interesse coletivo das pessoas de Hong Kong. Nós pensamos que o transporte compartilhado não deve ser um crime", disse a diretora-geral do Uber em Hong Kong, Kenneth She. A empresa continuará a realizar serviços de compartilhamento de corridas na cidade.

Os motoristas de Hong Kong foram condenados por conduzir um veículo a motor para o transporte de passageiros por contrato e porque os seus seguros excluíam o uso comercial, deixando os passageiros desprotegidos. "Eu não vejo a ação que os réus mostraram ter qualquer diferença significativa ou material daquela de motoristas de táxis piratas no passado," afirmou o juiz So Wai-tak no julgamento.

Os motoristas, que foram presos durante uma operação policial contra a empresa em agosto de 2015, após reclamações de taxistas locais, foram multados em o equivalente a US$ 1.287,91 e tiveram suas carteiras de motorista suspensas por 12 meses.