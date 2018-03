Simon Dawson/Reuters República Tcheca só autoriza funcionamento do Uber para motoristas com licença para comercial

Os motoristas do Uber na República Tcheca terão que ter licença comercial para trabalhar no país. A exigência é uma das tentativas de solucionar a pressão que a empresa enfrenta com os constantes protestos de taxistas na região.

A novidade foi apresentada pelo primeiro ministro, Andrej Babis, após uma reunião com funcionários do Uber na última quinta-feira, 8. Babis disse que o governo decidiu apoiar as novas tecnologias, mas que não autoriza a empresa a ganhar vantagens em relação a outros grupos de motoristas remunerados.

A decisão acontece em meio a um cenário de protestos realizados em Praga, onde taxistas se posicionaram totalmente contrários à chegada da empresa de caronas pagas no país. Movimento parecido aconteceu em várias outras regiões onde o Uber foi recebido com embate de motoristas profissionais.