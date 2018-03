Albert Gea/Reuters Mozilla disse que suspendeu anúncios no Facebook

A empresa de internet Mozilla decidiu suspender a publicidade na plataforma do Facebook devido a preocupações com privacidade de dados. A decisão foi tomada após alegações de que uma consultoria política britânica teve acesso inapropriado a dados de 50 milhões de usuários da rede social para elaborar perfis de eleitores norte-americanos que foram posteriormente usados para ajudar a eleger Donald Trump presidente dos Estados Unidos em 2016.

"Nós acreditamos que suas (do Facebook) configurações padrão atuais deixam acesso aberto para muitos dados - particularmente com relação a configurações para aplicativos de terceiros", disse a Mozilla.

A companhia disse ainda que vai considerar retornar ao Facebook se a rede social fortalecer suas configurações padrão de privacidade para aplicativos de terceiros.

O movimento da Mozila não foi isolado. A empresa de publicidade ISBA na quarta-feira, 21, ameaçou retirar anúncios de grandes marcas se investigações mostrarem que dados de usuários foram usados indevidamente, segundo reportagem do Times, acrescentando que a ISBA vai se encontrar com executivos do Facebook esta semana.