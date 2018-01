Municípios brasileiros que oferecem Wi-Fi não chegam a 30% - Link - Estadão

JOSE PATRICIO/ESTADÃO

Praças, mercados livres, parques, bibliotecas ou qualquer outro local público com acesso a internet sem fio. A ideia, já parte de políticas públicas de muitas cidades no Brasil, vem ganhando tração no País.

O número de cidades brasileiras que oferecem internet sem fio livre para sua população teve um crescimento relevante em 2014 na comparação com 2012. Nesse intervalo, a quantidade de municípios com Wi-Fi público cresceu 83,2%, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Segundo a pesquisa Perfil dos Estados e dos Municípios Brasileiros 2014 (PDF), 1.457 das 5.570 prefeituras brasileiras (26,1%) forneciam o serviço em locais públicos.

Entre os municípios que adotaram a medida, a maioria está no Nordeste. A região contabilizou um aumento de 242%, bem à frente do Centro-Oeste (87%), Sudeste (80%), Norte (63%) e Sul (61%). Em relação aos números de 2014, o Nordeste também se tornou a região com mais municípios que oferecem wi-fi público (27,3%), seguida de Sudeste (27,4%), Norte (27,3%), Centro-Oeste (25,2%) e Sul (22,3%).

Entre os Estados, São Paulo é o que possui mais prefeituras com conexão sem fio livre (207), logo atrás estão Minas Gerais (155) e Rio Grande do Sul (116). Proporcionalmente (levando-se em consideração o total de cidades por Estado), os líderes são Roraima (46,7%), Paraíba (46,2%) e Rio de Janeiro (42,4%). Os Estados com piores índices são Sergipe (16%), Tocantins (15,8%) e Acre (9,1%).

Outro tema contemplado pela pesquisa do IBGE se refere à oferta de serviços do governo pela internet. É o chamado “governo eletrônico”, baseado na ideia de que o governo deve ter a capacidade de oferecer informações e serviços também em formato digital.

*O Distrito Federal, não presente nos rankings proporcionais, oferece wi-fi público e detém portal transacional