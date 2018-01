NBC Universal investe US$ 500 mi na dona do Snapchat - Link - Estadão

Drew Angerer/AFP Snap, dona do aplicativo Snapchat, abriu capital no começo de março

A NBC Universal, um dos principais grupos de mídia e entretenimento norte-americanos, disse nesta sexta-feira, 3, que comprou US$ 500 milhões em ações da Snap – empresa dona do aplicativo de mensagens efêmeras Snapchat, que abriu capital na última quinta-feira, 2.

Com a notícia, as ações da Snap estão sendo negociadas na bolsa de Nova York com alta de cerca de 15%, saltando de US$ 24,48 por ação na abertura para US$ 28,77 às 12h35 (horário de Brasília) desta sexta-feira, 3. Em seu primeiro dia na bolsa, a empresa teve alta de 44%, na comparação com o preço inicial de IPO de US$ 17.

Segundo a NBC, o investimento foi feito como parte do IPO do Snap, disse o diretor executivo da empresa Steve Burke, em um memorando aos funcionários. Com o aporte, a empresa se torna o principal grupo de mídia investindo na Snap. No acordo, a empresa disse que vai manter suas ações da Snap por pelo menos um ano.

A NBC Universal, no entanto, é controlada pela operadora norte-americana Comcast, que tem apostado fortemente em negócios digitais como os sites BuzzFeed e Vox Media. "Com o investimento na Snap, já aportamos US$ 1,5 bilhão em negócios digitais promissores nos últimos 18 meses", disse Burke. Para analistas, os investimentos fazem parte do esforço da empresa para oferecer melhores serviços a anunciantes.

Hoje, a NBC Universal já tem versões de seus programas no Snapchat, como The Voice e Saturday Night Live. A expectativa é que a empresa amplie suas ações no app em breve.

Controvérsia. Há, no entanto, questões controversas sobre o IPO da Snap: ao contrário da maior parte das empresas listadas, a companhia não vai vender a seus investidores ações ordinárias, isto é, com direito a voto.

O controle de votos vai ficar na mão de Spiegel e Brown: apesar de ficarem com apenas 45% das ações, eles terão 88,5% dos votos no conselho da empresa. Ou seja, apesar do investimento, a NBC vai ter pouco controle de voto dentro da Snap.

A Securities and Exchange Comission (entidade regulatória do mercado aberto nos EUA) disse que vai questionar a Snap por não vender ações ordinárias para seus investidores.