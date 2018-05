Neon Startup de serviços financeiros, Neon Pagamentos anuncia Banco Votorantim como novo parceiro de operações

Leia mais Banco Central decreta liquidação extrajudicial do Banco Neon

A Neon Pagamentos, antigo braço do Banco Neon S.A., anunciou que fechou parceria com o Banco Votorantim para que assuma a custódia e liquidação de todos os produtos financeiros da startup a partir desta segunda-feira 7. O novo banco é confirmado pela startup de serviços financeiros (fintech) três dias depois que o Banco Central anunciou a liquidação do Banco Neon, o que ocasionou a suspenção de parte das operações financeiras da Neon Pagamentos, do empreendedor Pedro Conrade.

"Decidimos pela solidez do grupo Votorantim e pela estratégia digital do banco que é muito alinhada aos nossos projetos", disse Conrade ao Estado. Conrade não quis dar mais informações sobre que tipo de acordo a startup fechou com o Banco Votorantim, nem se pretendem fazer uma nova joint venture, como aconteceu com o antigo parceiro. "O que posso dizer agora é que é um contrato de longo prazo que prevê novidades em breve", afirmou.

A liquidação extrajudicial do Banco Neon, anunciada na semana passada, ocorreu por conta de irregularidades encontradas pelo BC, tais como deficiência patrimonial e não observância das regras de lavagem de dinheiro. No entanto, conforme o regulador, a Neon Pagamentos, que emprestava o seu nome para o banco, não foi atingida e, com isso, poderá continuar a operar normalmente.

Para o Votorantim, conforme o diretor executivo do banco, Gabriel Ferreira, a parceria está alinhada à estratégia de diversificação da instituição. "Estamos confiantes que a parceria com a Neon, uma das fintechs mais inovadoras na reinvenção da experiência em serviços financeiros, é mais um importante passo em nossa estratégia de diversificação de negócios e transformação digital", avalia o executivo, em nota enviada à imprensa. O Estado procurou a empresa para mais esclarecimentos, mas o Votorantim se negou a dar entrevistas devido ao período de silêncio prévio ao anúncio de seus resultados financeiros no primeiro trimestre de 2018 – o balanço será divulgado nesta quinta-feira, 10.

Ao contrário do Banco Neon, antigamente chamado de Banco Pottencial, o novo parceiro tem demonstrado, em seus últimos balanços divulgados ao mercado, que está saudável financeiramente. O mais recente resultado financeiro, divulgado em fevereiro deste ano, mostrou que o banco fechou o quarto trimestre do ano passado com um lucro líquido de R$ 156 milhões em caixa.

Entre as novidades apresentadas aos investidores do Votorantim no balanço estava a aplicação em grandes fintechs brasileiras, como o GuiaBolso, além de um aporte de R$ 1 milhão por meio do Fundo BR Startups na QueroQuitar!, fintech de negociação online de dívidas e educação financeira.

Especialistas ouvidos pelo Estado concordam que a escolha pela Votorantim foi uma das melhores opções para o Banco Neon. Guilherme Horn, diretor de inovação da consultoria Accenture, é um dos que partilham da ideia. "O Neon escolheu uma instituição financeira sólida, que tem uma governança bem estruturada e que está passando por uma transformação digital", disse.

Retorno dos produtos. Apesar do anúncio da parceria, os usuários da Neon ainda não estão conseguindo fazer transações entre bancos, usar cartões de créditos e pagar boletos bancários. Conrade, diz que isso acontece porque o processo de integração entre a plataforma da startup e a do novo banco ainda está sendo feita tecnicamente.

"Não temos uma data exata para o reestabelecimento de todas as atividades", disse Conrade. "Mas nossa equipe está trabalhando nisso 24h por dia". A empresa lançou em seu site uma ferramenta que indica para os clientes quais funções já foram reestabelecidas.

Segundo o empreendedor, os 5 mil cartões de crédito da startup, que foram cancelados na sexta-feira, não são prioridades no momento. O foco, diz Conrade, é retomar produtos para usuários que contam com dinheiro em caixa para que retomem pagamentos e transferências bancárias, por exemplo, já nos próximos dias.

Os tipos de investimentos disponíveis na plataforma e previstos para serem ampliados até o meio do ano, também terão data revista. Já os usuários que tinham aplicações de CDB pela plataforma devem saber esta semana a data de restituição dos valores pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC).

Crise. Os clientes da Neon deixaram de usar parte de seus serviços na manhã de sexta-feira, quando o Banco Central anunciou a liquidação extrajudicial do Banco Neon, antigo Pottencial. A intervenção foi justificada pelo comprometimento da situação econômico-financeira e existência de graves violações às normas legais do banco.

A notícia caiu como uma bomba no mercado – ainda mais considerando o fato de que, 24 horas antes, a startup tinha anunciado o recebimento de uma rodada de investimentos série A de R$ 72 milhões, a maior desse tipo já recebida pelo segmento de fintechs no Brasil. / COLABOROU ALINE BRONZATI