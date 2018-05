Neon Startup de serviços financeiros, Neon Pagamentos anuncia Banco Votorantim como novo parceiro de operações

A startup brasileira Neon Pagamentos anunciou nesta quarta-feira, 16, que retomou a atividade de cadastro para novos clientes e a aprovação cadastral para quem quiser uma conta bancária da empresa. A notícia acontece duas semanas depois que o Banco Central anunciou a liquidação do Banco Neon, o que ocasionou a suspensão de parte das operações financeiras da Neon Pagamentos, do empreendedor Pedro Conrade.

Segundo a Neon Pagamentos, o serviço de abertura de novas contas estava indisponível por conta da migração da operação de produtos financeiros da startup para o Banco Votorantim – novo parceiro da fintech, anunciado na semana passada.

A empresa divulgou ainda um link para seu site, em que mostra quais serviços já foram reestabelecidos para seus clientes. Entre as funções já disponíveis, estão caixas, transferências e recargas de celulares; compras no cartão de crédito e depósitos via boletos ainda estão indisponíveis.

Entenda o caso. A Neon Pagamentos, de Pedro Conrade, é uma fintech fundada em 2016, que oferece serviços de conta bancária e cartão de débito e crédito a seus clientes. Por questões regulatórias, ela precisava de uma parceria com uma instituição financeira reconhecida pelo Banco Central para operar. A colaboração da Neon Pagamentos, até semana retrasada, era com o Banco Neon, antigamente chamado de Pottencial.

Há duas semanas, o BC decretou a liquidação extrajudicial do Banco Neon – segundo a instituição, ela ocorreu por conta de irregularidades como deficiência patrimonial e não observância das regras de lavagem de dinheiro. No entanto, conforme o regulador, a Neon Pagamentos, que emprestava o seu nome para o banco, não foi atingida e, com isso, pode continuar a operar normalmente.

A notícia da liquidação do Banco Neon caiu como uma bomba no mercado – ainda mais considerando o fato de que, 24 horas antes, a Neon Pagamentos tinha anunciado o recebimento de uma rodada de investimentos série A de R$ 72 milhões, a maior desse tipo já recebida pelo segmento de fintechs no Brasil.